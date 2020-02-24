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Fogo e prejuízo

Após incêndio, Carone de Jardim da Penha só deve reabrir em 30 dias

Área do galpão de armazenamento do supermercado foi destruída pelas chamas na manhã do último sábado (22). A causa do incêndio ainda não foi identificada

Publicado em 24 de Fevereiro de 2020 às 12:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2020 às 12:12
Bombeiros trabalharam para conter incêndio em supermercado, na manhã do último sábado (22) Crédito: Internauta
Na manhã do último sábado (22) um incêndio atingiu o Carone de Jardim da Penha, em Vitória.  Por conta dos estragos, o supermercado está fechado e só deverá reabrir em 30 dias. Segundo o diretor do grupo, Willian Carone Júnior,  será preciso refazer a estrutura do galpão de armazenamento de produtos e da área dos funcionários, ambos danificados pelas chamas e refazer a parte elétrica da loja, também afetada.
Após incêndio, Carone de Jardim da Penha só deve reabrir em 30 dias
Durante o incêndio, as altas labaredas e a coluna de fumaça, podiam ser vistas de longe, já a partir das 6 horas. As chamas começaram antes de o supermercado ser aberto, quando só estavam os funcionários no local. Apesar do ocorrido, não houve feridos. 
Segundo o diretor do Grupo Carone, Willian Carone Júnior, ainda não é possível afirmar o ponto onde começou o incêndio ou quais foram as causas, já que o laudo do Corpo de Bombeiros deve sair só no final desta semana. 

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Ainda de acordo com o diretor, toda a parte elétrica da loja foi danifica, e não só do galpão de armazenamento atingido pelas chamas. Por isso, será preciso mexer em toda a fiação. Também será necessário trocar equipamentos da casa de máquinas do supermercado e refazer a estrutura metálica do galpão e da área dos funcionários. O interior da loja não foi afetado.
"A loja tem 20 anos e trocamos a casa de máquinas duas ou três vezes nesse período, para modernizar o equipamento. A última foi há uns cinco anos e não temos ideia do preço dos equipamentos hoje. Já começamos a encomendar alguns deles, mais ainda deve demorar de uma semana a dez dias para termos uma dimensão total do prejuízo. Esperamos reabrir a loja em 30 dias "
Willian Carone Júnior - Diretor do Grupo Carone

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