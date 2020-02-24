Bombeiros trabalharam para conter incêndio em supermercado, na manhã do último sábado (22) Crédito: Internauta

Na manhã do último sábado (22) um incêndio atingiu o Carone de Jardim da Penha , em Vitória. Por conta dos estragos, o supermercado está fechado e só deverá reabrir em 30 dias. Segundo o diretor do grupo, Willian Carone Júnior, será preciso refazer a estrutura do galpão de armazenamento de produtos e da área dos funcionários, ambos danificados pelas chamas e refazer a parte elétrica da loja, também afetada.

Your browser does not support the audio element. Após incêndio, Carone de Jardim da Penha só deve reabrir em 30 dias

Durante o incêndio, as altas labaredas e a coluna de fumaça, podiam ser vistas de longe, já a partir das 6 horas. As chamas começaram antes de o supermercado ser aberto, quando só estavam os funcionários no local. Apesar do ocorrido, não houve feridos.

Segundo o diretor do Grupo Carone, Willian Carone Júnior, ainda não é possível afirmar o ponto onde começou o incêndio ou quais foram as causas, já que o laudo do Corpo de Bombeiros deve sair só no final desta semana.

Ainda de acordo com o diretor, toda a parte elétrica da loja foi danifica, e não só do galpão de armazenamento atingido pelas chamas. Por isso, será preciso mexer em toda a fiação. Também será necessário trocar equipamentos da casa de máquinas do supermercado e refazer a estrutura metálica do galpão e da área dos funcionários. O interior da loja não foi afetado.

"A loja tem 20 anos e trocamos a casa de máquinas duas ou três vezes nesse período, para modernizar o equipamento. A última foi há uns cinco anos e não temos ideia do preço dos equipamentos hoje. Já começamos a encomendar alguns deles, mais ainda deve demorar de uma semana a dez dias para termos uma dimensão total do prejuízo. Esperamos reabrir a loja em 30 dias " Willian Carone Júnior - Diretor do Grupo Carone

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