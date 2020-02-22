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Carros da saúde

Incêndio na garagem da Prefeitura de Baixo Guandu destrói três veículos

De acordo com a Prefeitura, os veículos atingidos eram alugados e prestavam serviços para a Secretaria de Saúde do município

Publicado em 22 de Fevereiro de 2020 às 12:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2020 às 12:00
O incêndio destruiu dois veículos e um terceiro carro ficou danificado Crédito: Folha 1
Um incêndio atingiu parte da garagem da prefeitura de Baixo Guandu, na Região Noroeste do Espírito Santo. O fogo começou na manhã deste sábado (22) e atingiu alguns veículos que estavam estacionados no local.
De acordo com a Prefeitura de Baixo Guandu, dois veículos foram completamente destruídos e um terceiro ficou danificado. Os carros, que eram alugados, prestavam serviços para a Secretaria de Saúde do município.

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Ainda segundo a nota, um caminhão-pipa ajudou no combate ao fogo que, por pouco, não atingiu a área que abriga o arquivo da prefeitura. A polícia foi acionada e uma perícia técnica foi realizada no local para apurar as causas do incêndio. Não houve registro de feridos.

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