Incêndio na garagem da Prefeitura de Baixo Guandu destrói três veículos

De acordo com a Prefeitura de Baixo Guandu, dois veículos foram completamente destruídos e um terceiro ficou danificado. Os carros, que eram alugados, prestavam serviços para a Secretaria de Saúde do município.

Ainda segundo a nota, um caminhão-pipa ajudou no combate ao fogo que, por pouco, não atingiu a área que abriga o arquivo da prefeitura. A polícia foi acionada e uma perícia técnica foi realizada no local para apurar as causas do incêndio. Não houve registro de feridos.