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Incêndio em imobiliária de Jardim da Penha interdita rua

O  fogo no estabelecimento, uma corretora de imóveis,  fez com que os bombeiros interditassem acesso à Avenida Luiz Manoel Vellozo, que dá acesso à Praia de Camburi, em Jardim da Penha

Publicado em 22 de Fevereiro de 2020 às 10:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2020 às 10:53
Um curto-circuito causou um incêndio em uma loja em Jardim da Penha, na manhã deste sábado (22). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o fogo danificou apenas o forro de um cômodo do estabelecimento e alguns arquivos antigos da Novolar, uma corretora de imóveis. Poucas horas antes outro incêndio consumiu parte do depósito do supermercado Carone, no mesmo bairro.
Um funcionário do local informou que chegou por volta das 7h e que o fogo já havia apagado, mas que havia muita fuligem. Portanto, acionou os bombeiros, por segurança.  
Incêndio na Novolar, corretora de imóveis, em Jardim da Penha, Vitória Crédito: Daniel Pasti
Para a realização do trabalho dos bombeiros, o acesso à Rua Luiz Manoel Vellozo está interditado no sentido Praia de Camburi.

OUTRO INCÊNDIO

Há poucas quadras de distância um outro incêndio foi registrado no bairro na manhã deste sábado (22).  As chamas consumiram parte do depósito do supermercado Carone logo após às 6h.  O fogo foi dizimado pelos bombeiros por volta das 9h. Uma área de aproximadamente 1.000 m² foi atingida.

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