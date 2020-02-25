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Socos e pontapés

Juiz agride síndico do prédio em condomínio de Vila Velha

Segundo o boletim de ocorrência, magistrado teria feito ameaças, dado socos e pontapés em vizinho, durante discussão no elevador

Publicado em 25 de Fevereiro de 2020 às 17:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 fev 2020 às 17:52
Orla da Praia da Costa, em Vila Velha: briga de vizinhos resultou em agressões, dentro de condomínio Crédito: Luciney Araújo
Uma briga de condomínio foi parar na delegacia na noite da última sexta-feira (21), em Vila Velha. A confusão teve início quando um dos moradores, que é juiz, encontrou a vítima no elevador, um engenheiro que é o síndico de seu prédio, na Praia da Costa. O juiz teria acusado o síndico de praticar perseguição contra ele, por questões ligadas ao condomínio.
Em seguida, ele teria partido para ameaças e agressões - com socos e pontapés - e utilizou um suporte de madeira para tentar esganá-lo.
Segundo a vítima registrou em boletim de ocorrência, as agressões continuaram até o hall de entrada do prédio, onde câmeras filmaram o ato, e uma moradora presenciou a agressão. O engenheiro apresentou várias lesões, como um corte na testa e arranhão no braço.

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Ele também afirma que o juiz se retirou do local após os atos violentos, e quando a polícia chegou para atender a ocorrência, o agressor não estava presente. Apesar disso, o engenheiro afirmou que desejava representar contra o juiz e fazer o exame de lesões corporais.
Em seguida, ele foi para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar como a contravenção penal de vias de fato, que tem pena de prisão simples, de de quinze dias a três meses, ou multa.

OCORRÊNCIA

Sobre o caso, a Polícia Civil respondeu, por nota, que se houve formalização do registro e se não teve prisão em flagrante, o fato vai seguir sob investigação da Polícia Civil.
Ela acrescentou que durante ponto facultativos, feriados e finais de semana a assessoria só tem acesso as ocorrências e autuações do plantão vigente das delegacias. Os cartórios onde consultam as ocorrências de plantões finalizados só funcionam de segunda a sexta-feira, em dias úteis.
As denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181, o anonimatos são garantidos.

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