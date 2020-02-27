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Alagamento

Chuva alaga ruas em Venda Nova do Imigrante

Ruas ficaram alagadas e nível do Rio Viçosa subiu rapidamente assustando os moradores

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 19:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2020 às 19:50
Bairro Providência em Venda Nova do Imigrante Crédito: Leonardo Dalfior
Uma chuva forte deixou os moradores de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, assustados na tarde desta quinta-feira (27). Ruas ficaram alagadas e o nível do Rio Viçosa, que corta a cidade, subiu rápido e quase alcançou a margem do rio.
Segundo o registro dos internautas, ruas ficaram alagadas no bairro Providência, no início da Rodovia Pedro Cola  a via liga o município a Castelo. Apesar dos transtornos, ainda hão há registro de comércios e casas alagadas.

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O coordenador da Defesa Civil, Wolpher Peirângelo de Freitas, contou que a chuva começou por volta das 14h e não parou até à noite. A equipe percorre o município para verificar as situações.

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