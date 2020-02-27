Chuva alaga ruas em Venda Nova do Imigrante

Uma chuva forte deixou os moradores de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado, assustados na tarde desta quinta-feira (27). Ruas ficaram alagadas e o nível do Rio Viçosa, que corta a cidade, subiu rápido e quase alcançou a margem do rio.
Segundo o registro dos internautas, ruas ficaram alagadas no bairro Providência, no início da Rodovia Pedro Cola a via liga o município a Castelo. Apesar dos transtornos, ainda hão há registro de comércios e casas alagadas.
O coordenador da Defesa Civil, Wolpher Peirângelo de Freitas, contou que a chuva começou por volta das 14h e não parou até à noite. A equipe percorre o município para verificar as situações.