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Alerta do Inpe

Frente fria muda o tempo e traz chuva com possibilidade de raios no ES

Quinta-feira será marcada por grande probabilidade de chuva em praticamente todo o Espírito Santo. Temperaturas seguem elevadas

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 08:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2020 às 08:59
O Espírito Santo está na faixa compreendida pelo alerta climático emitido pelo Inpe Crédito: Reprodução/INPE
Frente fria muda o tempo e traz chuva com possibilidade de raios no ES
O carnaval acabou e, como já diz o ditado popular, começou o ano de fato. E para aqueles que esperavam um dia mais calmo para se recuperar da folia, é bom se preparar para mudança brusca no clima em praticamente todo o Espírito Santo. De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC, pertencente ao Instituto Nacional de Meteorologia, o Espírito Santo está em alerta para tempestade com raios, chuvas intensas e ainda grande acumulado de água, quando o volume de precipitação é elevado em um curto espaço de tempo.
O aviso teve início nesta quinta-feira (27) e se estende até as 23h59. Apenas as cidades do extremo Norte e Noroeste capixaba não estão compreendidas na área indicada pelo alerta do Inpe.
Além do Espírito Santo, o aviso se estende sobre boa parte do território mineiro, uma pequena parte de São Paulo, o Norte do Rio de Janeiro, Goiás e Brasília, parte do Mato Grosso, assim como Tocantins.

CONFIRA A LISTA DAS CIDADES EM ALERTA NO ES:

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Apiacá
  9. Aracruz
  10. Atílio Vivacqua
  11. Baixo Guandu
  12. Barra de São Francisco
  13. Bom Jesus do Norte
  14. Brejetuba
  15. Cachoeiro de Itapemirim
  16. Cariacica
  17. Castelo
  18. Colatina
  19. Conceição do Castelo
  20. Divino de São Lourenço
  21. Domingos Martins
  22. Dores do Rio Preto
  23. Fundão
  24. Governador Lindenberg
  25. Guaçuí
  26. Guarapari
  27. Ibatiba
  28. Ibiraçu
  29. Ibitirama
  30. Iconha
  31. Irupi
  32. Itaguaçu
  33. Itapemirim
  34. Itarana
  35. Iúna
  36. Jaguaré
  37. Jerônimo Monteiro
  38. João Neiva
  39. Laranja da Terra
  40. Linhares
  41. Mantenópolis
  42. Marataízes
  43. Marechal Floriano
  44. Marilândia
  45. Mimoso do Sul
  46. Muniz Freire
  47. Muqui
  48. Nova Venécia
  49. Pancas
  50. Piúma
  51. Presidente Kennedy
  52. Rio Bananal
  53. Rio Novo do Sul
  54. Santa Leopoldina
  55. Santa Maria de Jetibá
  56. Santa Teresa
  57. São Domingos do Norte
  58. São Gabriel da Palha
  59. São José do Calçado
  60. São Roque do Canaã
  61. Serra
  62. Sooretama
  63. Vargem Alta
  64. Venda Nova do Imigrante
  65. Viana
  66. Vila Pavão
  67. Vila Valério
  68. Vila Velha
  69. Vitória

TEMPERATURAS

Apesar da possibilidade alta de chuva, as temperaturas não devem ficar mais amenas. Para a Grande Vitória, a máxima pode alcançar os 33 °C. Na Capital, os termômetros devem atingir os 32 °C. Quem mora no Norte do ES deve se preparar para calor intenso, a máxima na região, segundo o Incaper, pode chegar aos 38 °C na região.

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