Frente fria muda o tempo e traz chuva com possibilidade de raios no ES
O carnaval acabou e, como já diz o ditado popular, começou o ano de fato. E para aqueles que esperavam um dia mais calmo para se recuperar da folia, é bom se preparar para mudança brusca no clima em praticamente todo o Espírito Santo. De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC, pertencente ao Instituto Nacional de Meteorologia, o Espírito Santo está em alerta para tempestade com raios, chuvas intensas e ainda grande acumulado de água, quando o volume de precipitação é elevado em um curto espaço de tempo.
O aviso teve início nesta quinta-feira (27) e se estende até as 23h59. Apenas as cidades do extremo Norte e Noroeste capixaba não estão compreendidas na área indicada pelo alerta do Inpe.
Além do Espírito Santo, o aviso se estende sobre boa parte do território mineiro, uma pequena parte de São Paulo, o Norte do Rio de Janeiro, Goiás e Brasília, parte do Mato Grosso, assim como Tocantins.
CONFIRA A LISTA DAS CIDADES EM ALERTA NO ES:
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Bananal
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Pavão
- Vila Valério
- Vila Velha
- Vitória
TEMPERATURAS
Apesar da possibilidade alta de chuva, as temperaturas não devem ficar mais amenas. Para a Grande Vitória, a máxima pode alcançar os 33 °C. Na Capital, os termômetros devem atingir os 32 °C. Quem mora no Norte do ES deve se preparar para calor intenso, a máxima na região, segundo o Incaper, pode chegar aos 38 °C na região.