O Espírito Santo está na faixa compreendida pelo alerta climático emitido pelo Inpe Crédito: Reprodução/INPE

Your browser does not support the audio element. Frente fria muda o tempo e traz chuva com possibilidade de raios no ES

O carnaval acabou e, como já diz o ditado popular, começou o ano de fato. E para aqueles que esperavam um dia mais calmo para se recuperar da folia, é bom se preparar para mudança brusca no clima em praticamente todo o Espírito Santo. De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC, pertencente ao Instituto Nacional de Meteorologia, o Espírito Santo está em alerta para tempestade com raios, chuvas intensas e ainda grande acumulado de água, quando o volume de precipitação é elevado em um curto espaço de tempo.

O aviso teve início nesta quinta-feira (27) e se estende até as 23h59. Apenas as cidades do extremo Norte e Noroeste capixaba não estão compreendidas na área indicada pelo alerta do Inpe.

Além do Espírito Santo, o aviso se estende sobre boa parte do território mineiro, uma pequena parte de São Paulo, o Norte do Rio de Janeiro, Goiás e Brasília, parte do Mato Grosso, assim como Tocantins.

CONFIRA A LISTA DAS CIDADES EM ALERTA NO ES:

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Águia Branca Alegre Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Apiacá Aracruz Atílio Vivacqua Baixo Guandu Barra de São Francisco Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Colatina Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Fundão Governador Lindenberg Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibiraçu Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jaguaré Jerônimo Monteiro João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marataízes Marechal Floriano Marilândia Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Nova Venécia Pancas Piúma Presidente Kennedy Rio Bananal Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São José do Calçado São Roque do Canaã Serra Sooretama Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Pavão Vila Valério Vila Velha Vitória

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