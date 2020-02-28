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Chuva eleva nível de rios em cidades no Sul do ES

Os municípios da região estão monitorando a situação das áreas de riscos

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 12:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 12:51
Municípios do Sul do ES monitoram os efeitos da chuva na região Crédito: Internauta - Andressa Balbino
A chuva que chegou na região Sul do Espírito Santo na tarde desta quinta-feira (27) permanece nesta sexta-feira (28). Os municípios estão monitorando a situação das áreas de riscos e o nível dos rios que já começou a subir.
Em Castelo, onde há cerca de 30 dias o rio subiu oito metros, a Defesa Civil Municipal já registrou um aumento do nível, mas ainda está na margem de segurança. Como continua chovendo na cidade e no município vizinho, Conceição do Castelo, a equipe monitora a situação e informou que, em caso de alerta, emitirá comunicado para a população.
Em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana, está chovendo desde esta quinta (27), às 14h, segundo a Defesa Civil Municipal, e alguns pontos de alagamentos já foram registrados. A equipe disse que a situação está  sob controle, mas está percorrendo o município para mapear possíveis áreas de riscos.
Em Mimoso do Sul, a Defesa Civil Municipal está trabalhando nos pontos de deslizamentos, inclusive na rodovia que liga o município até Muqui, que ficou com trechos liberados apenas em meia pista. O nível do rio no município está alto, ainda dentro da normalidade, mas pode subir mais se continuar chovendo.
Na maior cidade da região Sul, que também passou por uma grande enchente há cerca de 30 dias, o nível do rio subiu, mas sem alerta para transbordamento. A Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim informou que, como a chuva deve continuar até a  noite desta sexta, as equipes estão monitorando a situação e pedem atenção das pessoas que moram em área de risco para possíveis deslizamentos de terra.
Outro município que ainda se recupera de uma grande enxurrada, é Vargem Alta, onde também está chovendo há mais de 12 horas, mas como a chuva está fraca, o município não teve registro de nenhuma intercorrência. Os dois rios que cortam o município subiram pouca coisa, sem nenhum ponto de alagamento.
A Defesa Civil Estadual também registrou deslizamentos de terra na ES 375, no distrito de São Pedro, em Iúna e na rodovia que liga Iconha a Vargem Alta, na altura da comunidade de Rodeio. As duas vias precisaram ser interditadas.

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