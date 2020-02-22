Inmet emite alerta de chuva forte para todas as cidades no ES

O céu branco repleto de nuvens indica chuva no Estado e é bom preparar o guarda-chuva. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuva forte com perigo potencial para todas as 78 cidades do Espírito Santo. O aviso é válido até as 23h59 deste sábado (22).
Segundo o instituto, por todo o Estado ocorrerão temporais pontuais, de moderada a forte intensidade, e ocasionais rajadas de vento de moderada a forte intensidade e chance de eventual queda de granizo, neste sábado.
Devido a uma frente fria pelo mar que chega ao Sudeste, haverá queda de temperatura. Segundo o Climatempo, a chuva deve ganhar mais intensidade neste sábado (22) e no domingo (23).
A instrução é que as pessoas evitem enfrentar o mau tempo e que observem as alterações nas encostas. Para obter mais informações ou registrar alguma ocorrência em relação à chuva, o contato é da Defesa Civil, pelo 199, e do Corpo de Bombeiros, pelo 193.