Aviso meteorológico

Instituto emite alerta de chuva forte para 13 cidades do ES

Aviso para chuva com perigo potencial é válido para municípios das Regiões Sul e Serrana do Estado até às 3h desta quarta-feira (21)

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 13:20

Redação de A Gazeta

O aviso é válido até as 3h desta quarta-feira (21) Crédito: Pixabay
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuva forte com perigo potencial para 13 cidades (veja abaixo) das Regiões Sul e Serrana do Espírito Santo. O aviso é válido até as 3h desta quarta-feira (21).
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Atilio Vivacqua
- Cachoeiro De Itapemirim
- Castelo
- Iconha
- Itapemirim
- Marataízes
- Mimoso Do Sul
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo Do Sul
- Vargem Alta
No alerta, o Inmet diz que pode chover entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia nas cidades citadas. O risco de alagamento e de pequenos deslizamentos em locais de risco é pequeno.
> Previsão de temperaturas baixas e pancadas de chuva no Espírito Santo
A instrução é que as pessoas evitem enfrentar o mau tempo e que observem as alterações nas encostas. Para obter mais informações ou registrar alguma ocorrência em relação à chuva, o contato é da Defesa Civil, pelo 199, e do Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã
Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: o que é ser um "bom" motorista nos dias de hoje?

