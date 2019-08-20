Instituto emite alerta de chuva forte para 13 cidades do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuva forte com perigo potencial para 13 cidades (veja abaixo) das Regiões Sul e Serrana do Espírito Santo. O aviso é válido até as 3h desta quarta-feira (21).
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Atilio Vivacqua
- Cachoeiro De Itapemirim
- Castelo
- Iconha
- Itapemirim
- Marataízes
- Mimoso Do Sul
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo Do Sul
- Vargem Alta
No alerta, o Inmet diz que pode chover entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia nas cidades citadas. O risco de alagamento e de pequenos deslizamentos em locais de risco é pequeno.
A instrução é que as pessoas evitem enfrentar o mau tempo e que observem as alterações nas encostas. Para obter mais informações ou registrar alguma ocorrência em relação à chuva, o contato é da Defesa Civil, pelo 199, e do Corpo de Bombeiros, pelo 193.