'Dia vira noite' em Cachoeiro e promessa de temporal assusta moradores

Depois de uma manhã de sol forte e muito calor em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, o tempo fechou no início da tarde sexta-feira (21). A imagem impressiona, e a possibilidade de um temporal assusta moradores, uma vez que o município foi castigado pelas fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo há um mês.
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um aviso de atenção para a Região Sul do Estado, apontando que há condições para chuva de moderada a forte em algumas cidades. Estão na lista:
- Apiacá
- Bom Jesus do Norte
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Mimoso do Sul
- Muqui
- São José do Calçado