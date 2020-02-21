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'Dia vira noite' em Cachoeiro e promessa de temporal assusta moradores

A imagem impressiona. O município foi castigado pelas fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo há um mês

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 14:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2020 às 14:55
"Dia vira noite" em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Leitor | A Gazeta
Depois de uma manhã de sol forte e muito calor em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, o tempo fechou no início da tarde sexta-feira (21). A imagem impressiona, e a possibilidade de um temporal assusta moradores, uma vez que o município foi castigado pelas fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo há um mês.
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um aviso de atenção para a Região Sul do Estado, apontando que há condições para chuva de moderada a forte em algumas cidades. Estão na lista:
  • Apiacá
  • Bom Jesus do Norte
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Mimoso do Sul
  • Muqui
  • São José do Calçado

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