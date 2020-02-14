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Vistoria continua

Pelo menos 160 imóveis estão interditados após enchente em Cachoeiro

De acordo com a prefeitura, a Defesa Civil vistoriou até quinta-feira (13), 1.684 imóveis

Publicado em 14 de Fevereiro de 2020 às 15:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2020 às 15:11
Pelo menos 160 imóveis estão interditados após enchente em Cachoeiro Crédito: PMCI
Depois que o Rio Itapemirim subiu mais de 10 metros em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, no último dia 25, e invadiu casas e lojas em vários bairros, o município iniciou uma vistoria em todos os imóveis das áreas afetadas. Até esta quinta-feira (13), pelo menos 160 imóveis ainda estão interditados.
De acordo com a prefeitura, a Defesa Civil vistoriou até quinta-feira (13), 1.684 imóveis e a recomendação é que as famílias deixem os imóveis interditados, mas a Defesa Civil não pode obrigar os moradores a saírem de casa. 
As visitas começaram no início da semana, no distrito de São Vicente, depois seguiram para os bairros Aquidaban, Coronel Borges, Arariguaba e Baiminas. Nesta sexta-feira (14), o trabalho continua no bairro Álvares Tavares (Baixo União).
Para dar conta de todos os imóveis, a Defesa Civil municipal contou com um reforço dos voluntários do Conselho Estadual de Arquitetura e Urbanismo (CAU) que estiveram no município, nesta quarta-feira (12). A prefeitura também convocou 28 arquitetos e engenheiros de outros setores da administração municipal para contribuir com o trabalho da Defesa Civil.
O coordenador da Defesa Civil de Cachoeiro, Francisco Inacio Daroz, disse que o trabalho vai continuar na cidade. Já passamos por todas as áreas que foram afetadas, porém, continuamos com as vistorias para que todos os moradores sejam atendidos", diz. Se algum morador quiser solicitar a vistoria da Defesa Civil, é só ligar para o número 199.

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