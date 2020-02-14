Pelo menos 160 imóveis estão interditados após enchente em Cachoeiro Crédito: PMCI

Depois que o Rio Itapemirim subiu mais de 10 metros em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado , no último dia 25, e invadiu casas e lojas em vários bairros, o município iniciou uma vistoria em todos os imóveis das áreas afetadas. Até esta quinta-feira (13), pelo menos 160 imóveis ainda estão interditados.

De acordo com a prefeitura, a Defesa Civil vistoriou até quinta-feira (13), 1.684 imóveis e a recomendação é que as famílias deixem os imóveis interditados, mas a Defesa Civil não pode obrigar os moradores a saírem de casa.

As visitas começaram no início da semana, no distrito de São Vicente, depois seguiram para os bairros Aquidaban, Coronel Borges, Arariguaba e Baiminas. Nesta sexta-feira (14), o trabalho continua no bairro Álvares Tavares (Baixo União).

Para dar conta de todos os imóveis, a Defesa Civil municipal contou com um reforço dos voluntários do Conselho Estadual de Arquitetura e Urbanismo (CAU) que estiveram no município, nesta quarta-feira (12). A prefeitura também convocou 28 arquitetos e engenheiros de outros setores da administração municipal para contribuir com o trabalho da Defesa Civil.