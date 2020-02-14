Pelo menos 160 imóveis estão interditados após enchente em Cachoeiro

Depois que o Rio Itapemirim subiu mais de 10 metros em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, no último dia 25, e invadiu casas e lojas em vários bairros, o município iniciou uma vistoria em todos os imóveis das áreas afetadas. Até esta quinta-feira (13), pelo menos 160 imóveis ainda estão interditados.
De acordo com a prefeitura, a Defesa Civil vistoriou até quinta-feira (13), 1.684 imóveis e a recomendação é que as famílias deixem os imóveis interditados, mas a Defesa Civil não pode obrigar os moradores a saírem de casa.
As visitas começaram no início da semana, no distrito de São Vicente, depois seguiram para os bairros Aquidaban, Coronel Borges, Arariguaba e Baiminas. Nesta sexta-feira (14), o trabalho continua no bairro Álvares Tavares (Baixo União).
Para dar conta de todos os imóveis, a Defesa Civil municipal contou com um reforço dos voluntários do Conselho Estadual de Arquitetura e Urbanismo (CAU) que estiveram no município, nesta quarta-feira (12). A prefeitura também convocou 28 arquitetos e engenheiros de outros setores da administração municipal para contribuir com o trabalho da Defesa Civil.
O coordenador da Defesa Civil de Cachoeiro, Francisco Inacio Daroz, disse que o trabalho vai continuar na cidade. Já passamos por todas as áreas que foram afetadas, porém, continuamos com as vistorias para que todos os moradores sejam atendidos", diz. Se algum morador quiser solicitar a vistoria da Defesa Civil, é só ligar para o número 199.