Chuva intensa deixa ruas alagadas e sem calçamento em Mimoso do Sul

O coordenador da Defesa Civil do município, Franciney Matias de Oliveira, informou que houve pontos de alagamentos no centro, e algumas pedras do calçamento de paralelepípedos se soltaram. Não houve casas nem comércios alagados. A prefeitura trabalha agora para a limpeza da lama e da sujeira nas ruas e no reparo das vias afetadas, afirmou.