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Chuva no ES

Chuva intensa deixa ruas alagadas e sem calçamento em Mimoso do Sul

Segundo a Defesa Civil, não houve casas nem comércios alagados no município. No Sul do Estado, internautas também registraram chuvas em Castelo e Muniz Freire

Publicado em 22 de Fevereiro de 2020 às 18:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2020 às 18:32
Ruas do centro de Mimoso ficaram alagadas Crédito: Internauta
Uma chuva forte deixou ruas alagadas na tarde deste sábado (22) em Mimoso do Sul, no Sul do Estado. Segundo a Defesa Civil houve chuva intensa por volta das 14h30, com duração de cerca de 30 minutos.
O coordenador da Defesa Civil do município, Franciney Matias de Oliveira, informou que houve pontos de alagamentos no centro, e algumas pedras do calçamento de paralelepípedos se soltaram. Não houve casas nem comércios alagados. A prefeitura trabalha agora para a limpeza da lama e da sujeira nas ruas e no reparo das vias afetadas, afirmou.
Força da água destruiu o calçamento das ruas   Crédito: Internauta

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No Sul do Estado, internautas também registraram chuvas em Castelo e Muniz Freire. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuva forte com perigo potencial para todas as 78 cidades do Espírito Santo. O aviso é válido até as 23h59 deste sábado (22).

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