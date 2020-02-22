Chuva intensa deixa ruas alagadas e sem calçamento em Mimoso do Sul

Uma chuva forte deixou ruas alagadas na tarde deste sábado (22) em Mimoso do Sul, no Sul do Estado. Segundo a Defesa Civil houve chuva intensa por volta das 14h30, com duração de cerca de 30 minutos.
O coordenador da Defesa Civil do município, Franciney Matias de Oliveira, informou que houve pontos de alagamentos no centro, e algumas pedras do calçamento de paralelepípedos se soltaram. Não houve casas nem comércios alagados. A prefeitura trabalha agora para a limpeza da lama e da sujeira nas ruas e no reparo das vias afetadas, afirmou.
No Sul do Estado, internautas também registraram chuvas em Castelo e Muniz Freire. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuva forte com perigo potencial para todas as 78 cidades do Espírito Santo. O aviso é válido até as 23h59 deste sábado (22).