Rodovia que liga Venda Nova a Castelo continua interditada no ES

ES 166 continua interditada por conta dos deslizamentos de pedras Crédito: Internauta

Segundo o diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto Coura, as rochas desceram, por volta das 16h, desta terça-feira (3), e foi preciso interromper totalmente o fluxo de veículos. Hoje (04) pela manhã, as equipes estão aqui e estamos com os equipamentos chegando. Vamos começar a detonar essas rochas", afirmou.

Ele falou ainda que caso não seja possível liberar a pista por completo, trabalhará com a hipótese do fluxo de meia pista. Vamos trabalhar o mais rápido possível para liberar, na pior das hipóteses, o trafego em meia pista, para depois tirar as rochas maiores, explicou Maretto.

O DER-ES não divulgou um prazo para conclusão dos serviços e pediu que os motoristas tenham atenção e respeitem as rotas alternativas.

ROTAS ALTERNATIVAS

Para minimizar os impactos da interdição da via, o próprio governo do Espírito Santo divulgou algumas rotas alternativas para os motoristas que usariam a ES 166. Confira:

De Venda Nova do Imigrante para Cachoeiro de Itapemirim: seguir pela BR 262 e continuar pela ES 164.

De Venda Nova do Imigrante para Alegre: seguir pela BR 262, depois passar pela ES 181 e chegar ao município pela BR 482.

De Castelo para Venda Nova do Imigrante: passar por Cachoeiro de Itapemirim, pegar a ES 164 (sentido Vargem Alta) e chegar ao município pela BR 262.

BR 482 TAMBÉM TEM PONTO DE INTERDIÇÃO

A BR 482, entre os municípios de Guaçuí e Dores do Rio Preto, no trecho conhecido como Serra do Furtado, no Km 130, está com parte da rodovia isolada depois que foi identificado que o asfalto está cedendo. A Polícia Militar informou que tem sinalização no local, mas os motoristas precisam de atenção.

A BR 482, entre os municípios de Guaçuí e Dores do Rio Preto, no trecho conhecido como Serra do Furtado, no Km 130, está com parte da rodovia isolada Crédito: Internauta