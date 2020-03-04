Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja rotas alternativas

Rodovia que liga Venda Nova a Castelo continua interditada no ES

O DER-ES não divulgou um prazo para conclusão dos serviços. As rochas caíram no quilômetro 30 da rodovia e motoristas precisam desviar por outros municípios

Publicado em 04 de Março de 2020 às 12:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 12:05
ES 166 continua interditada por conta dos deslizamentos de pedras Crédito: Internauta
Após um deslizamento de pedras na ES 166, Rodovia Pedro Cola, que liga Castelo a Venda Nova do Imigrante, o Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) esteve no local, na manhã desta quarta-feira (04), para uma vistoria e informou que a via continuará interditada.
Segundo o diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto Coura, as rochas desceram, por volta das 16h, desta terça-feira (3), e foi preciso interromper totalmente o fluxo de veículos. Hoje (04) pela manhã, as equipes estão aqui e estamos com os equipamentos chegando. Vamos começar a detonar essas rochas", afirmou. 
Ele falou ainda que caso não seja possível liberar a pista por completo, trabalhará com a hipótese do fluxo de meia pista. Vamos trabalhar o mais rápido possível para liberar, na pior das hipóteses, o trafego em meia pista, para depois tirar as rochas maiores, explicou Maretto.
O DER-ES não divulgou um prazo para conclusão dos serviços e pediu que os motoristas tenham atenção e respeitem as rotas alternativas.

ROTAS ALTERNATIVAS

Para minimizar os impactos da interdição da via, o próprio governo do Espírito Santo divulgou algumas rotas alternativas para os motoristas que usariam a ES 166. Confira:
  • De Venda Nova do Imigrante para Cachoeiro de Itapemirim: seguir pela BR 262 e continuar pela ES 164.
  • De Venda Nova do Imigrante para Alegre: seguir pela BR 262, depois passar pela ES 181 e chegar ao município pela BR 482.
  • De Castelo para Venda Nova do Imigrante: passar por Cachoeiro de Itapemirim, pegar a ES 164 (sentido Vargem Alta) e chegar ao município pela BR 262.

BR 482 TAMBÉM TEM PONTO DE INTERDIÇÃO

A BR 482, entre os municípios de Guaçuí e Dores do Rio Preto, no trecho conhecido como Serra do Furtado, no Km 130, está com parte da rodovia isolada depois que foi identificado que o asfalto está cedendo. A Polícia Militar informou que tem sinalização no local, mas os motoristas precisam de atenção.
A BR 482, entre os municípios de Guaçuí e Dores do Rio Preto, no trecho conhecido como Serra do Furtado, no Km 130, está com parte da rodovia isolada Crédito: Internauta

Veja Também

Carro tenta passar por rodovia interditada e quase é soterrado no ES

Inpe emite aviso de chuva intensa com raios para 32 cidades do ES

Após chuva, quedas de barreiras bloqueiam pistas na Região Serrana do ES

ES 166 continua interditada por conta dos deslizamentos de pedras Crédito: DER-ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações
Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados