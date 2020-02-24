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Serra da Aliança

Carro tenta passar por rodovia interditada e quase é soterrado no ES

A ES 177, rodovia que liga os municípios de Muqui e Jerônimo Monteiro, está interditada desde o ano de 2018

Publicado em 24 de Fevereiro de 2020 às 13:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2020 às 13:29
Carro tenta passar por rodovia interditada e quase é soterrado no Sul do ES Crédito: Internauta A Gazeta
Um carro quase foi soterrado na rodovia ES 177, que liga dos municípios de Muqui e Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, neste domingo (23), no trecho conhecido como Serra da Aliança. O local já está interditado desde o ano de 2018, quando aconteceu o primeiro deslizamento de encosta.
Em um vídeo, registrado pelo morador de Jerônimo Monteiro, Elivelto Santolini, é possível ver a quantidade de lama que desceu da encosta e como o carro ficou preso. Segundo testemunhas, o motorista conseguiu sair sem ferimentos.
O trecho foi interditado em junho de 2018 pelo risco de novos desabamentosEm dezembro de 2019, um novo desmoronamento foi registrado, desta vez de muitas pedras, mas, mesmo assim, a pista continuou sendo usada por motoristas e moradores da região.
O Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES), responsável pela estrada, reforçou que o trecho já estava interditado e continua reforçando a importância de atender aos avisos e sinalização de proibição.
No início de fevereiro o DER-ES informou que a licitação para contratar a empresa que irá recuperar a rodovia foi concluída, mas que a empresa está dentro dos prazos legais para apresentação dos documentos. Após esta etapa, o órgão vai divulgar os serviços que serão executados no trecho.

ROTA ALTERNATIVA

A rota alternativa para motoristas que desejam seguir para Jerônimo Monteiro e Muqui é acessar a ES 482, sentido Cachoeiro de Itapemirim, até o entroncamento com a BR 393, e seguir para Muqui. Em média, essa nova rota aumenta quarenta quilômetros na viagem dos motoristas.

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