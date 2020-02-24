Carro tenta passar por rodovia interditada e quase é soterrado no ES

Carro tenta passar por rodovia interditada e quase é soterrado no Sul do ES Crédito: Internauta A Gazeta

Em um vídeo, registrado pelo morador de Jerônimo Monteiro, Elivelto Santolini, é possível ver a quantidade de lama que desceu da encosta e como o carro ficou preso. Segundo testemunhas, o motorista conseguiu sair sem ferimentos.

O Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES), responsável pela estrada, reforçou que o trecho já estava interditado e continua reforçando a importância de atender aos avisos e sinalização de proibição.

No início de fevereiro o DER-ES informou que a licitação para contratar a empresa que irá recuperar a rodovia foi concluída, mas que a empresa está dentro dos prazos legais para apresentação dos documentos. Após esta etapa, o órgão vai divulgar os serviços que serão executados no trecho.

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