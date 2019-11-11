Pedras continuam a rolar em rodovia interditada há mais de 1 ano no ES

Na época, o trecho foi interditado pelo risco de novos desabamentos, mas moradores e motoristas continuaram passando pela estrada Ainda em 2018, no mês de agosto, o Departamento de Estradas de Rodagens (DER-ES), responsável pela via, informou que tinha elaborado o projeto para as obras e que estava trabalhando na orçamentação.

Pedras continuam rolando em rodovia interditada há mais de um ano em Muqui Crédito: Internauta A Gazeta

Nesta segunda-feira, o DER-ES reafirmou que o projeto básico para as obras está concluído e que a fase atual é de tramitação interna e, posteriormente, as obras serão licitadas.

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