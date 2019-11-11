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Serra da Aliança

Pedras continuam a rolar em rodovia interditada há mais de 1 ano no ES

A rodovia está interditada devido ao desmoronamento registrado em junho de 2018 e, até o momento, nenhuma obra aconteceu na região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 15:23

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 15:23

Desde junho do ano passado, a rodovia ES 177 - que liga os municípios de Muqui a Jerônimo Monteiro - está interditada devido ao desmoronamento da Serra da Aliança, que tomou parte da via. Nesta segunda-feira (11), moradores da região registraram pedras rolando no local.
No vídeo, gravado pelo Elivelto Santolini, é possível ver que a terra continua se movimentando.  Quem precisa passar pelo trecho continua esperando uma intervenção definitiva, porque o desvio aumenta a viagem em cerca de 40 quilômetros.
Na época, o trecho foi interditado pelo risco de novos desabamentos, mas moradores e motoristas continuaram passando pela estrada Ainda em 2018, no mês de agosto, o Departamento de Estradas de Rodagens (DER-ES), responsável pela via, informou que tinha elaborado o projeto para as obras e que estava trabalhando na orçamentação.
Pedras continuam rolando em rodovia interditada há mais de um ano em Muqui Crédito: Internauta A Gazeta
Nesta segunda-feira, o DER-ES reafirmou que o projeto básico para as obras está concluído e que a fase atual é de tramitação interna e, posteriormente, as obras serão licitadas.
ROTA ALTERNATIVA
A rota alternativa para motoristas que desejam seguir para Jerônimo Monteiro e Muqui é acessar a ES 482, sentido Cachoeiro de Itapemirim, até o entroncamento com a BR 393, e seguir para Muqui. Em média, essa nova rota aumenta quarenta quilômetros a viagem dos motoristas.

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