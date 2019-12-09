Novo deslizamento fecha por completo a rodovia ES 177 no Sul do ES

Um novo deslizamento, desta vez de pedras, foi registrado na noite deste domingo (08), no local conhecido como Serra da Aliança, na rodovia ES 177, que liga o município de Muqui a Jerônimo Monteiro, no Sul do Estado. Ninguém foi atingido.
O local já estava interditado desde junho do ano passado, quando aconteceu o deslizamento de encosta e foi identificado o risco de novos desabamentos. A pista, mesmo sendo tomada por terras e pedras, continuou sendo usada por motoristas e moradores da região.
O comerciante Nélio de Oliveira é um dos que utiliza a via com frequência. A gente não pode dar uma volta de 60 quilômetros para ir por Cachoeiro. Isso aqui é um atalho para o pessoal e, agora, dependemos do governador e do DER, porque a gente não pode fazer mais nada. Antes a gente limpava a terra, agora é pedra, não tem jeito", diz.
Em dias de chuvas, veículos já ficaram presos na lama, mas os motoristas não desistiam de utilizar a via. Com o asfalto totalmente tomado pelas pedras, motociclistas se arriscam na área de pastagem.
A Lili da Silva estava na garupa de uma moto que passou pelo novo desvio, mas preferiu ir a pé, por conta do risco de passar no meio do mato. A gente estava tentando passar por ali, e eu preferi ir a pé, enquanto ele passa com a moto para não acabar me machucando. Tem tempo que era para ter consertado essa estrada, mas ninguém faz nada", reclama.
Ainda em 2018, no mês de agosto, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), responsável pela via, informou que tinha elaborado o projeto para as obras e que está trabalhando na orçamentação. Em novembro deste ano, a assessoria reafirmou que o projeto básico para as obras está concluído e que a fase atual é de tramitação interna e, posteriormente, as obras serão licitadas.
Nesta segunda-feira (09), o DER confirmou que houve rolamento de blocos de pedra e reforçou que a rodovia já estava interditada. Disse ainda que as equipes técnicas já estão mobilizadas e atuando no local para analisar qual é a maneira mais rápida e eficiente para a questão.
ROTA ALTERNATIVA
A rota alternativa para motoristas que desejam seguir para Jerônimo Monteiro e Muqui é acessar a ES 482, sentido Cachoeiro de Itapemirim, até o entroncamento com a BR 393, e seguir para Muqui. Em média, essa nova rota aumenta quarenta quilômetros na viagem dos motoristas.