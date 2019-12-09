Novo deslizamento fecha por completo a rodovia ES 177 no Sul do ES

Novo desmoronamento fecha por completo a rodovia ES 177 no Sul do ES Crédito: Naldinho Lenda Viva

O comerciante Nélio de Oliveira é um dos que utiliza a via com frequência. A gente não pode dar uma volta de 60 quilômetros para ir por Cachoeiro. Isso aqui é um atalho para o pessoal e, agora, dependemos do governador e do DER, porque a gente não pode fazer mais nada. Antes a gente limpava a terra, agora é pedra, não tem jeito", diz.

Novo desmoronamento fecha por completo a rodovia ES 177 no Sul do ES Crédito: Marcel Alves/TV Gazeta Sul

A Lili da Silva estava na garupa de uma moto que passou pelo novo desvio, mas preferiu ir a pé, por conta do risco de passar no meio do mato. A gente estava tentando passar por ali, e eu preferi ir a pé, enquanto ele passa com a moto para não acabar me machucando. Tem tempo que era para ter consertado essa estrada, mas ninguém faz nada", reclama.

Novo desmoronamento fecha por completo a rodovia ES 177 no Sul do ES Crédito: Marcel Alves/TV Gazeta Sul

Ainda em 2018, no mês de agosto, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), responsável pela via, informou que tinha elaborado o projeto para as obras e que está trabalhando na orçamentação. Em novembro deste ano, a assessoria reafirmou que o projeto básico para as obras está concluído e que a fase atual é de tramitação interna e, posteriormente, as obras serão licitadas.

Nesta segunda-feira (09), o DER confirmou que houve rolamento de blocos de pedra e reforçou que a rodovia já estava interditada. Disse ainda que as equipes técnicas já estão mobilizadas e atuando no local para analisar qual é a maneira mais rápida e eficiente para a questão.

Novo desmoronamento fecha por completo a rodovia ES 177 no Sul do ES Crédito: Marcel Alves/TV Gazeta Sul

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