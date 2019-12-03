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Perigo

Caminhão atola em barranco ao passar por rodovia interditada no ES

Apesar de avisos de perigo na Serra da Aliança, ES 177, entre Jerônimo Monteiro e Muqui, motoristas continuam trafegando na rodovia, que está interditada desde junho de 2018
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2019 às 21:31

Publicado em 02 de Dezembro de 2019 às 21:31

A situação na estrada que corta a Serra da Aliança, ES 177, entre Jerônimo Monteiro e Muqui, está ainda mais crítica. Apesar de existir placas informando a interdição da via por risco de desmoronamento, motoristas continuam  se arriscando e transitando pelo local. Um caminhão acabou atolado na estrada, nesta segunda-feira (02).
Com as chuvas, o trecho interditado que fica no Km 14 da via está ainda mais perigoso. As imagens feitas por um internauta, que prefere não se identificar, mostram a situação: um caminhoneiro tentou passar em meio à lama que caiu da encosta e acabou atolando.
Apesar do risco, um motociclista passou contornando o caminhão, às margens de uma ribanceira.
Caminhão atola em estrada interditada em Muqui Crédito: Internauta

INTERDIÇÃO DESDE 2018

A  ES 177 é conhecida como Serra da Aliança no trecho que liga os municípios de Muqui a Jerônimo Monteiro. Desde junho de 2018, o lugar permanece interditado por riscos de desmoronamento de encostas. A passagem de veículos ficou proibida, mas como os caminhos alternativos aumentam em quase uma hora o trajeto, muitos motoristas ainda se arriscam para cortar caminho por ela.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREVISTA PARA ESTE ANO

O Departamento de Estrada de Rodagem (DER), responsável pelo trecho, alertou várias vezes sobre o perigo de passar no local, que é instável. Questionados sobre previsão de obra e liberação da pista, o órgão afirmou que estão em curso os últimos trâmites para a publicação do edital, prevista para ser realizada este ano. A empresa vencedora fará o projeto executivo, as obras e o monitoramento do trecho após as intervenções.

ROTA ALTERNATIVA É MAIS LONGA

A rota alternativa para motoristas que desejam seguir para Jerônimo Monteiro e Muqui é acessar a ES 482, sentido Cachoeiro de Itapemirim, até o entroncamento com a BR 393, e seguir para Muqui. Em média, essa nova rota aumenta quarenta quilômetros a viagem dos motoristas.
Motociclista se arrisca na beira de ribanceira para seguir caminho Crédito: Internauta

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