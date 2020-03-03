Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Marechal Floriano x Alfredo Chaves

Após chuva, quedas de barreiras bloqueiam pistas na Região Serrana do ES

Um dos pontos problemáticos é próximo ao distrito de Cachoeirinha, onde um casal de idosos morreu soterrado em janeiro

Publicado em 03 de Março de 2020 às 15:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 15:57
Rodovia ES 146 liga Marechal Floriano a Alfredo Chaves Crédito: Vitor Jubini
A rodovia ES 146, que liga Marechal Floriano a Alfredo Chaves, na região Serrana do Espírito Santo, está com mais de 20 pontos com deslizamento de barreiras e pedras. Nesta terça-feira (03), duas equipes da Prefeitura de Alfredo Chaves estão na rodovia e trabalham para tentar retirar os materiais jogados na pista.
Por causa das barreiras na pista, em alguns trechos, apenas um carro consegue passar por vez. Um dos pontos problemáticos é próximo ao distrito de Cachoeirinha, onde o casal de idosos morreu soterrado, em janeiro, na última grande enchente.
> CHUVA NO ES | A cobertura completa

rodovia ES 146, que liga Marechal Floriano a Alfredo Chaves, está com mais de 20 pontos com deslizamento de barreiras

CHUVA

Na madrugada de segunda-feira (02), moradores de Marechal Floriano e Alfredo Chaves voltaram a sofrer com a chuva. Os municípios já tinha sido vítimas de uma enchente anterior, no dia 17 de janeiro, e agora voltaram a ter as casas e estabelecimentos invadidos pela água.
Em Marechal Floriano, moradores acreditam que a enchente desta semana foi uma das piores que o município já enfrentou. Em Alfredo Chaves, a situação não foi diferente. O Rio Benevente subiu 6 metros, a dor é tanta que alguns moradores afirmam "já ter se acostumado com a tragédia".  

Veja Também

Passa de 500 o número de pessoas fora de casa por causa da chuva no ES

Chuva: idosa fica isolada e sem banheiro no 2º andar de casa em Viana

Alagado, zoológico de Marechal Floriano não tem data para reabrir

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados