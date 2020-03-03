Após chuva, quedas de barreiras bloqueiam pistas na Região Serrana do ES

A rodovia ES 146, que liga Marechal Floriano a Alfredo Chaves, na região Serrana do Espírito Santo, está com mais de 20 pontos com deslizamento de barreiras e pedras. Nesta terça-feira (03), duas equipes da Prefeitura de Alfredo Chaves estão na rodovia e trabalham para tentar retirar os materiais jogados na pista.
Por causa das barreiras na pista, em alguns trechos, apenas um carro consegue passar por vez. Um dos pontos problemáticos é próximo ao distrito de Cachoeirinha, onde o casal de idosos morreu soterrado, em janeiro, na última grande enchente.
rodovia ES 146, que liga Marechal Floriano a Alfredo Chaves, está com mais de 20 pontos com deslizamento de barreiras
CHUVA
Na madrugada de segunda-feira (02), moradores de Marechal Floriano e Alfredo Chaves voltaram a sofrer com a chuva. Os municípios já tinha sido vítimas de uma enchente anterior, no dia 17 de janeiro, e agora voltaram a ter as casas e estabelecimentos invadidos pela água.
Em Marechal Floriano, moradores acreditam que a enchente desta semana foi uma das piores que o município já enfrentou. Em Alfredo Chaves, a situação não foi diferente. O Rio Benevente subiu 6 metros, a dor é tanta que alguns moradores afirmam "já ter se acostumado com a tragédia".