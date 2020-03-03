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Defesa Civil

Passa de 500 o número de pessoas fora de casa por causa da chuva no ES

O estado de Alerta Máximo foi mantido porque ainda há previsão de tempo instável até quinta-feira (5).

Publicado em 03 de Março de 2020 às 12:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 12:43
Data: 03/03/2020 - ES - Vila Velha - Bairro São Conrado, Vila Velha que ficou inundado pelas fortes chuvas - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros
O Espírito Santo já tem 547 pessoas fora de casa depois das chuvas que atingem o estado desde a tarde de domingo (1º), de acordo com o boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual, às 11h desta terça-feira (3).
Por causas das chuvas, um homem morreu afogado depois de ser arrastado pela correnteza, em Cariacica. O estado de Alerta Máximo foi mantido porque ainda há previsão de tempo instável até quinta-feira (5).

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O município com mais pessoas fora de casa é Alfredo Chaves. São 250 desalojados. Essa foi a segunda enchente que o município enfrenta desde o início do ano. Ainda há pessoas fora de casa em Apiacá (4 desalojados), Fundão (4 desalojados), Guarapari (4 desalojados), Iconha (2 desalojados), Marechal Floriano (20 desabrigados), Pancas (24 desalojados e 48 desabrigados), São Domingos do Norte (8 desalojados), Viana (102 desabrigados), Vila Velha (26 desabrigados), Linhares (8 desalojados) e Águia Branca (45 desalojados e 2 desabrigados).
Com informações do G1 ES

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