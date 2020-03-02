'Morreu ajudando as pessoas', diz afilhada de vítima da chuva no ES

Marcela Perciano, afilhada de Gustavo, lembrou do padrinho com bastante emoção. Crédito: Iara Diniz

Ele morreu fazendo o que mais fazia, que era ajudar as pessoas. Marcela Perciano, afilhada de Gustavo Leite, lembra com bastante emoção o altruísmo do padrinho, que faleceu após ter o carro levado por uma enxurrada na região de Sertão Velho, interior de Cariacica.

Gustavo teve o carro levado ao tentar ajudar um amigo, cujo veículo havia dado defeito no outro lado do riacho. Marcela conta que Gustavo não dirigiu o carro até o local, mas que, ao ver a necessidade do amigo, não pensou duas vezes ao tentar atravessar a correnteza.

Ele era o tipo de pessoa que se você ligasse pra ele aqui, agora, e estivesse precisando dele, ele sairia de qualquer situação. Não era ele que estava dirigindo, os rapazes desceram do carro antes e passaram para ver como a correnteza estava, mas ele não quis esperar, entrou no carro e acelerou. Ele estava em um Fiat Strada e acabou carregado pela correnteza. Os rapazes viram ele sendo carregado, mas depois não o viram mais, contou a estudante de medicina.

Gustavo Leite teve o carro arrastado pela força da água em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A procura pelo corpo de Gustavo durou a noite inteira, por conta das chuvas e da força das águas do rio. Marcela disse que recebeu uma ligação de um amigo às 19h40 de domingo (01), avisando sobre o acidente, mas que foi alertada apenas às 9h do dia seguinte que o corpo havia sido encontrado.

Todos procurando, um desespero e varou a madrugada. Fiquei sabendo às 9h que acharam o corpo. Meu pai estava em Itaipava e, com os alagamentos, ficou difícil subir. As pontes caíram perto do local. Quando ele chegou, subimos direto pra roça, pra ver o que tinha acontecido. Quando o corpo veio para cá, por volta de meio-dia, eu vim junto, afirmou.

Marcela lembra com bastante carinho do padrinho e afirmou que ele era seu segundo pai. A estudante conta ainda que Gustavo será sempre lembrado pela forma como ajudava as pessoas.