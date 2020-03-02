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Chuva no ES

Chuva em Fundão ultrapassou 270mm em 24 horas; veja ranking

Boletim estadual considera o período de 24 horas a partir do final da tarde deste domingo (1); Fundão e Vila Velha aparecem no topo da lista

Publicado em 02 de Março de 2020 às 18:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 18:46
Consequências das fortes chuvas em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
Onze cidades do Espírito Santo acumularam mais de 100 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, de acordo com boletim divulgado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec), no final da tarde desta segunda-feira (2). Os municípios de Fundão e Vila Velha, na Grande Vitória, aparecem no topo da lista, com 272 mm e 199 mm, respectivamente.
As fortes chuvas, no entanto, foram muito além da Região Metropolitana e atingiram cidades de Norte a Sul do Estado. Em muitas delas, as pessoas sofreram com casas e ruas alagadas. O caso mais grave aconteceu em Cariacica, onde um homem morreu após tentar salvar um amigo que estava ilhado. Por lá, o acumulado chegou a 115 mm.
 > CHUVA NO ES | A cobertura completa

VEJA O ACUMULADO DE CHUVA DOS 11 MUNICÍPIOS CAPIXABAS:

  • Fundão: 272,6 mm
  • Vila Velha: 199,45
  • Alfredo Chaves: 198,2 mm
  • Anchieta: 183 mm
  • Pancas: 177,42 mm
  • Marilândia: 152,2 mm
  • Cariacica: 115,11 mm
  • Marechal Floriano: 114,2 mm
  • Viana: 113,8 mm
  • São Domingos do Norte: 103,93 mm
  • Santa Leopoldina: 102,1 mm

    *Valores considerando o intervalo entre as 17 horas de domingo (1) e as 17 horas de segunda (2)

COMO É FEITA A MEDIÇÃO?

Cada milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Para ficar mais claro, basta imaginar um quadrado de um metro por um metro, com um litro de água dentro  o volume será exatamente o necessário para que a água atinja a marca de um milímetro. Para medir a quantidade de chuva em cidades grandes, são espalhados diversos equipamentos chamados pluviômetros.
De acordo com a meteorologista Marlene Leal, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), para considerar o impacto de uma chuva também é necessário analisar o período que ela durou. Isso, porque uma chuva de 100 mm ao longo de um dia inteiro tende a ser menos prejudicial que uma concentrada em apenas 2 horas, por exemplo.

DESABRIGADOS E DESALOJADOS

Também de acordo com o boletim da Defesa Civil, as fortes chuvas dos últimos dias tiraram 457 pessoas das respectivas casas. Ao todo, são 312 desalojados e 145 desabrigados em oito cidades: Fundão, Marechal Floriano, Pancas, Vila Velha, Guarapari, Viana, Alfredo Chaves e Apiacá.

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