Nível do Rio Jucu continua subindo em Marechal Floriano

Ruas alagadas no Centro de Marechal Floriano Crédito: Cícero Modolo

O nível do braço sul do Rio Jucu, que corta o município de Marechal Floriano , na Região Serrana do Estado, continua subindo na tarde desta segunda-feira (02). Segundo a Defesa Civil, a previsão é de que o rio chegue a quatro metros. Casas e comércios foram afetados pelos alagamentos no Centro.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Marechal Floriano, Fábio Stein, a cidade está em alerta máximo por causa das chuvas constantes. Tivemos dois cenários. O primeiro durante a madrugada, em que córregos inundaram localidades. Um dos afluentes, o Rio Fundo, transbordou e essa água agora está chegando à cidade. Estamos monitorando, pedimos às pessoas que moram no Centro para saírem de suas casas, contou.

Ruas alagadas no Centro de Marechal Floriano Crédito: Cícero Modolo

Ainda de acordo com Stein, 845 pessoas estão fora de casa no município, abrigadas na casa de parentes e em um centro de convivência.

Zoológico em Marechal Floriano Crédito: Fábio Stein

Um dos pontos turísticos do município, o zoológico que fica na localidade de Rio Fundo, também ficou alagado. A informação do coordenador é que, apesar do alagamento no local, os animais ficam em local seguro.