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Chuva no ES

Nível do Rio Jucu continua subindo em Marechal Floriano

Segundo a Defesa Civil, o rio que corta o município pode chegar a quatro metros nesta segunda-feira (02). Casas e comércios foram afetados pelos alagamentos

Publicado em 02 de Março de 2020 às 17:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 17:54
Ruas alagadas no Centro de Marechal Floriano Crédito: Cícero Modolo
O nível do braço sul do Rio Jucu, que corta o município de Marechal Floriano, na Região Serrana do Estado, continua subindo na tarde desta segunda-feira (02). Segundo a Defesa Civil, a previsão é de que o rio chegue a quatro metros. Casas e comércios foram afetados pelos alagamentos no Centro.
Segundo o coordenador da Defesa Civil de Marechal Floriano, Fábio Stein, a cidade está em alerta máximo por causa das chuvas constantes. Tivemos dois cenários. O primeiro durante a madrugada, em que córregos inundaram localidades. Um dos afluentes, o Rio Fundo, transbordou e essa água agora está chegando à cidade. Estamos monitorando, pedimos às pessoas que moram no Centro para saírem de suas casas, contou.
> CHUVA NO ES | A cobertura completa
Ruas alagadas no Centro de Marechal Floriano Crédito: Cícero Modolo

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Ainda de acordo com Stein, 845 pessoas estão fora de casa no município, abrigadas na casa de parentes e em um centro de convivência.
Zoológico em Marechal Floriano Crédito: Fábio Stein
Um dos pontos turísticos do município, o zoológico que fica na localidade de Rio Fundo, também ficou alagado. A informação do coordenador é que, apesar do alagamento no local, os animais ficam em local seguro.
O coordenador informou que os moradores podem acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou 3288-1878 da Defesa Civil de Marechal Floriano.

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