Nível do Rio Jucu continua subindo em Marechal Floriano

O nível do braço sul do Rio Jucu, que corta o município de Marechal Floriano, na Região Serrana do Estado, continua subindo na tarde desta segunda-feira (02). Segundo a Defesa Civil, a previsão é de que o rio chegue a quatro metros. Casas e comércios foram afetados pelos alagamentos no Centro.
Segundo o coordenador da Defesa Civil de Marechal Floriano, Fábio Stein, a cidade está em alerta máximo por causa das chuvas constantes. Tivemos dois cenários. O primeiro durante a madrugada, em que córregos inundaram localidades. Um dos afluentes, o Rio Fundo, transbordou e essa água agora está chegando à cidade. Estamos monitorando, pedimos às pessoas que moram no Centro para saírem de suas casas, contou.
Ainda de acordo com Stein, 845 pessoas estão fora de casa no município, abrigadas na casa de parentes e em um centro de convivência.
Um dos pontos turísticos do município, o zoológico que fica na localidade de Rio Fundo, também ficou alagado. A informação do coordenador é que, apesar do alagamento no local, os animais ficam em local seguro.
O coordenador informou que os moradores podem acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou 3288-1878 da Defesa Civil de Marechal Floriano.