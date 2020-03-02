Rio sobe e água invade ruas em São Domingos do Norte

De acordo com a Defesa Civil do município, São Domingos do Norte registrou 160 mm de chuva entre a noite de domingo e a manhã desta segunda-feira (2).

A Defesa Civil informou que quatro casas foram alagadas no Distrito do Córrego Dumer, as os moradores desses imóveis foram alojados em casa de vizinhos..O volume do rio diminuiu na tarde desta segunda-feira (2). Apesar disso, o órgão destacou que permanece em alerta, já que a previsão é de chuva na cidade para os próximos dias.