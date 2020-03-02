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Chuvas no ES

Rio sobe e água invade ruas em São Domingos do Norte

De acordo com a Defesa Civil, a cidade registrou 160 mm de chuva entre a noite de domingo e a manhã desta segunda-feira (2)

Publicado em 02 de Março de 2020 às 16:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 16:43
Rio sobe e água invade ruas em São Domingos do Norte Crédito: Raphael Lima
A cidade de São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, também sofreu com as fortes chuvas que atingem o Estado. Após um temporal que começou na noite deste domingo (1º), o nível do Rio São Domingos subiu muito, em alguns pontos do município a água invadiu as ruas, quintais e casas.
De acordo com a Defesa Civil do município, São Domingos do Norte registrou 160 mm de chuva entre a noite de domingo e a manhã desta segunda-feira (2).

Rio sobe e água invade ruas em São Domingos do Norte

A Defesa Civil informou que quatro casas foram alagadas no Distrito do Córrego Dumer, as os moradores desses imóveis foram alojados em casa de vizinhos..O volume do rio diminuiu na tarde desta segunda-feira (2). Apesar disso, o órgão destacou que permanece em alerta, já que a previsão é de chuva na cidade para os próximos dias.
Rio sobe e água invade ruas em São Domingos do Norte Crédito: Raphael Lima

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