Fotojornalismo: chuva também deixa ruas de Vila Velha alagadas

Até o meio-dia desta segunda-feira (02), pelo menos 26 pessoas estavam desalojadas na cidade, nos bairros de Cobilândia, Vila Garrido e Ulisses Guimarães. A previsão, no entanto, é de continuidade dos acumulados de chuva para o município.

Na coluna de Leonel Ximenes desta segunda-feira (02) ele explica que o caos já era anunciado: em apenas dois dias da semana passada (sexta e sábado), as equipes de limpeza da prefeitura recolheram 36 toneladas de lixo dos canais que cortam Vila Velha. Nesta segunda-feira de manhã (2), até uma geladeira e uma caixa dágua boiavam no canal do Rio Marinho, em Cobilândia. O que espantou também foi um sofá inteiro retirado da estação de bombeamento do Canal da Costa, ao lado do Shopping Praia da Costa, pelos operários da PMVV. Além da poltrona, foram recolhidos pedaços de um armário.