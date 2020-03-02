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Vila Velha

Fotojornalismo: chuva também deixa ruas de Vila Velha alagadas

Até o meio-dia desta segunda-feira (02) pelo menos 26 pessoas estavam desalojadas em Vila Velha, nos bairros de Cobilândia, Vila Garrido e Ulisses Guimarães

Publicado em 02 de Março de 2020 às 17:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 17:02
Avenida João Francisco Gonçalves. Crédito: Vitor Jubini
As fortes chuvas que voltaram a atingir o Espírito Santo neste domingo (01) provocaram alagamento e caos também em Vila Velha, município da Grande Vitória. Situação que causou a suspensão de aulas nas escolas localizadas nos bairros mais afetados e interdição de um imóvel no bairro Vila Garrido.
Até o meio-dia desta segunda-feira (02), pelo menos 26 pessoas estavam desalojadas na cidade, nos bairros de Cobilândia, Vila Garrido e Ulisses Guimarães. A previsão, no entanto, é de continuidade dos acumulados de chuva para o município.

VEJA FOTOS 

Chuva alaga Vila Velha

GELADEIRA É RETIRADA DE CANAL

Na coluna de Leonel Ximenes desta segunda-feira (02) ele explica que o caos já era anunciado: em apenas dois dias da semana passada (sexta e sábado), as equipes de limpeza da prefeitura recolheram 36 toneladas de lixo dos canais que cortam Vila Velha. Nesta segunda-feira de manhã (2), até uma geladeira e uma caixa dágua boiavam no canal do Rio Marinho, em Cobilândia. O que espantou também foi um sofá inteiro retirado da estação de bombeamento do Canal da Costa, ao lado do Shopping Praia da Costa, pelos operários da PMVV. Além da poltrona, foram recolhidos pedaços de um armário.
Não é um caso isolado. Há outros móveis, garrafas de plástico do tipo pet e muito entulho nas bordas dos canais, o que compromete o funcionamento do sistema de bombeamento das águas pluviais e facilita os alagamentos.

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