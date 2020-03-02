Defesa Civil interdita imóvel de três andares em Vila Velha

Defesa Civil de Vila Velha interdita casa com três pavimentos após chuvas intensas Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha

Após as fortes chuvas que atingiram a Grande Vitória neste domingo (01) , um imóvel de três andares precisou ser interditado na manhã desta segunda-feira (02), no bairro Vila Garrido, em Vila Velha. A laje, em construção no último pavimento, chegou a desabar e, diante do risco, a Defesa Civil notificou quatro moradores dos outros andares para que deixassem o local.

De acordo com informações da Prefeitura de Vila Velha, as chuvas chegaram a quase 200 milímetros entre as 11 horas de domingo e 11 horas desta segunda-feira (2), na região da Grande Terra Vermelha, quase 50 milímetros a mais do que a média de chuvas para todo o mês de março. Até o meio-dia desta segunda-feira (02), 26 pessoas estão desalojadas no município, nos bairros de Cobilândia, Vila Garrido e Ulisses Guimarães.

Além da residência já interditada, técnicos da Defesa Civil avaliam o risco estrutural de uma casa em Zumbi de Palmares, bem como de uma árvore que ameaça cair em Vila Batista. Equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Assistência Social também trabalham em conjunto para avaliar a necessidade de abrigamento de 20 famílias que estariam impossibilitadas de sair de casa no bairro de Ulisses Guimarães.

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