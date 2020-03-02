Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Garrido

Defesa Civil interdita imóvel de três andares em Vila Velha

Até o meio dia desta segunda-feira (02), 26 pessoas estão desalojadas no município, nos bairros de Cobilândia, Vila Garrido e Ulisses Guimarães
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 15:57

Publicado em 02 de Março de 2020 às 15:57

Defesa Civil de Vila Velha interdita casa com três pavimentos após chuvas intensas Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha
Após as fortes chuvas que atingiram a Grande Vitória neste domingo (01), um imóvel de três andares precisou ser interditado na manhã desta segunda-feira (02), no bairro Vila Garrido, em Vila Velha. A laje, em construção no último pavimento, chegou a desabar e, diante do risco, a Defesa Civil notificou quatro moradores dos outros andares para que deixassem o local.
De acordo com informações da Prefeitura de Vila Velha, as chuvas chegaram a quase 200 milímetros entre as 11 horas de domingo e 11 horas desta segunda-feira (2), na região da Grande Terra Vermelha, quase 50 milímetros a mais do que a média de chuvas para todo o mês de março. Até o meio-dia desta segunda-feira (02), 26 pessoas estão desalojadas no município, nos bairros de Cobilândia, Vila Garrido e Ulisses Guimarães.
Além da residência já interditada, técnicos da Defesa Civil avaliam o risco estrutural de uma casa em Zumbi de Palmares, bem como de uma árvore que ameaça cair em Vila Batista. Equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Assistência Social também trabalham em conjunto para avaliar a necessidade de abrigamento de 20 famílias que estariam impossibilitadas de sair de casa no bairro de Ulisses Guimarães.

PREVISÃO

Conforme aviso do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), que começou a vigorar nesta segunda-feira (02) e é válido até as 10 horas desta terça-feira (03), ainda estão previstos acumulados de chuvas para Vila Velha. 

Veja Também

ES recebe alerta vermelho de perigo para chuva forte

Córregos transbordam e água invade casas em Marechal Floriano

Chuva aumenta o nível do Rio Doce e Colatina entra em estado de atenção

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cachoeiro tem hotéis lotados e entra nos ajustes finais para a apresentação de Roberto Carlos
Agenda HZ: Roberto Carlos, festival de cerveja e Prainha Vive agitam o fim de semana no ES
Fãs se preparam para o show de Roberto Carlos em Cachoeiro de Itapemirim
Imagem BBC Brasil
Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados