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Em Vitória

Chuva na Grande Vitória chegou a 140mm. Como entender essa medição?

O Incaper alertou que o tempo ruim e chuvoso permanece no Espírito Santo até quarta-feira (18)

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 19:38

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

16 abr 2018 às 19:38
Chuva, tempo frio Crédito: Fernando Madeira
Temporal, ruas alagadas na Grande Vitória e chuva de 12 horas em Vitória - que atingiu o acumulado de 140 milímetros, mais do que esperado para todo o mês de abril. Mas o que isso significa? Esse é um termo frequente usado para explicar a causa das chuvas intensas no Estado. A meteorologista Marlene Leal, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) explicou para o Gazeta Online.
A medida, usada para medir o volume da chuva, é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora. E como podemos medir a chuva em uma cidade grande?
Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos da cidade, vão indicar o quanto choveu - e, só então, esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.
VEJA COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO

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