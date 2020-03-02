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Vídeo acelerado mostra a evolução da chuva em Vitória

Gravação foi feita próximo ao Porto de Vitória na noite deste domingo (1); chuvas castigaram diversos municípios do Espírito Santo

Publicado em 02 de Março de 2020 às 17:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 17:35
Céu fechado antes das fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana de Vitória neste domingo (1) Crédito: Reprodução | Portos ES
Bastam dez segundos para um vídeo mostrar o avanço da chuva sobre as cidades da Grande Vitória, durante a noite deste domingo (1). O registro acelerado feito nas proximidades do Porto de Vitória traz a formação das nuvens, além do início e o aumento da precipitação, que também foi acompanhada de rajadas de vento.
Entre os municípios da Região Metropolitana, Vila Velha aparece como a mais atingida. De acordo com a medição do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), foram praticamente 200 milímetros em apenas 24 horas. Depois dela, aparece Cariacica, com 143 mm de chuva acumulada no período.

VEJA O VÍDEO

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