Vídeo acelerado mostra a evolução da chuva em Vitória

Bastam dez segundos para um vídeo mostrar o avanço da chuva sobre as cidades da Grande Vitória, durante a noite deste domingo (1). O registro acelerado feito nas proximidades do Porto de Vitória traz a formação das nuvens, além do início e o aumento da precipitação, que também foi acompanhada de rajadas de vento.
Entre os municípios da Região Metropolitana, Vila Velha aparece como a mais atingida. De acordo com a medição do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), foram praticamente 200 milímetros em apenas 24 horas. Depois dela, aparece Cariacica, com 143 mm de chuva acumulada no período.