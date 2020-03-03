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Chuva no ES

Moradora de Alfredo Chaves: 'A gente já está acostumada com a tragédia'

Moradores atingidos pela chuva de janeiro ainda não conseguiram retornar para suas casas. Situação piorou com o último temporal de domingo

Publicado em 03 de Março de 2020 às 13:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 13:20
Rua de Alfredo Chaves após alagamento Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Parte dos desalojados de Alfredo Chaves são pessoas que foram atingidas pela chuva de janeiro e ainda não conseguiram retornar para suas casas. Dos locais atingidos pelo temporal do último domingo (01), o município é o que tem mais pessoas fora de casa, com 250 desalojados. O balanço divulgado pela Defesa Civil foi atualizado às 11h desta terça (03).
Durante a chuva de domingo, o nível do Rio Beneventes subiu 6 metros e inundou casas e comércios. A entrada da cidade foi bloqueada.
De acordo com o coordenador da Defesa Civil no município, Aldinei Cardoso, já foi empregado um plano de trabalho para a limpeza das ruas e retirada da lama. Na manhã desta terça, poucas ruas do município ainda tinham água e os moradores também começaram o trabalho de limpeza das casas.

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Para quem teve a casa invadida pela água de novo, o cenário é desesperador. Uma idosa que mora em uma rua próxima ao rio conta que perdeu tudo em janeiro e dessa vez teve que se abrigar na casa de uma sobrinha.
Está pura lama. Eu estou chorando porque está faltando mão de obra para me ajudar a limpar e é lama. O que foi perdido foi a vez passada e o que sobrou eu coloquei lá em cima. A gente já está acostumada com a tragédia, lamentou Maria Luiza.
Moradores voltam a ter casas invadidas por enchente em Alfredo Chaves Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
A prefeitura informou que, por enquanto, doações não são necessárias para os moradores atingidos. A doação feita para os moradores do município atingidos pela última enchente sobrou e será usado em caso de necessidade.

MARECHAL FLORIANO

Em Marechal Floriano, o rio Jucu transbordou e alagou parte da cidade invadindo casas e o comércio. A Defesa Civil informou que a previsão é de que o rio chegue a 4 metros nesta terça. Moradores precisaram sair de casa e foram para a casa de parentes.

VARGEM ALTA

Município também atingido pela enchente no início do ano, após a chuva de domingo, Vargem Alta teve o abastecimento de água comprometido. Quedas de barreiras deixaram três comunidades isoladas: Córrego Alto, Pedra Branca e Morro do Sal.
Com informações de Diony Silva, da TV Gazeta e G1 ES

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