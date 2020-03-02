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Chuva forte e volumosa deve permanecer no ES durante a semana

Informação é do Instituto Climatempo; em Vitória, a chuva deve ficar acima da média do esperado para o mês

Publicado em 02 de Março de 2020 às 20:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 20:52
Semana deve ser de chuva no Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros
O ano começou com muita chuva no Espírito Santo e, em janeiro, alguns municípios do Estado chegaram a decretar calamidade pública. A Região Sudeste do Brasil foi a que mais sofreu com tanta chuva, e essa primeira semana de março não deve ser diferente  é o que aponta o Instituto Climatempo.
Os eventos meteorológicos da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e vários episódios de intensa convergência de ventos, formando os corredores de umidade do Norte para o Centro-Oeste e Sudeste, geraram fortes e persistentes áreas de instabilidade sobre essas regiões.

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O instituto diz que o mês de março começou com mais um evento de convergência de umidade, que deve gerar grandes áreas de instabilidade sobre o Sudeste e o Centro-Oeste, causando novamente chuva forte e volumosa em vários Estados. Em Vitória, a chuva deve ficar acima da média do esperado para o mês.
Até a sexta-feira (6), todos os Estados do Sudeste devem ter vários eventos de chuva forte e volumosa. A chuva pode cair em pouco tempo, com raios e fortes rajadas de vento, mas também há previsão de situações de chuva moderada e prolongada por várias horas.
As regiões metropolitanas de São Paulo, do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória poderão ter novos eventos de chuva forte nos próximos dias. Há risco de alagamentos nos centros urbanos, transbordamento de rios e córregos e, deslizamento de terra em áreas de risco nos estados da Região Sudeste nesta primeira semana de março.

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