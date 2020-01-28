16 cidades em situação de emergência e 6 em calamidade pública no ES

Imagens de drone mostram danos causados pela chuva em Iconha Crédito: Marcel Alves

Nas últimas semanas o Espírito Santo foi castigado com o fenômeno meteorológico que provocou chuvas intensas e volumosas em todo o território capixaba. Com isso, o Governo do Estado já formalizou o decreto de situação de emergência para 16 cidades e de estado de calamidade pública para 6 municípios do Espírito Santo.

Dos 78 municípios, 22 encontram dificuldades para se reerguer e enfrentar o resultado das enchentes e enxurradas que causaram muita destruição . No Diário Oficial do Espírito Santo (DIU-ES) publicado nesta terça-feira (28), consta as 4 cidades que receberam o decreto de calamidade pública.

No dia 20 de janeiro, já tinha sido decretado estado de calamidade pública* para Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul. Nesta terça, Iúna e Conceição do Castelo receberam o decreto. Também foi decretada situação de emergência** para 16 municípios do Espírito Santo. Veja a lista completa.

* O estado de calamidade pública é decretado em situações anormais, decorrentes de desastres (naturais ou provocados) que causam danos graves à comunidade, inclusive ameaçando a vida da população. É preciso haver pelo menos dois entre três tipos de danos para se caracterizar a calamidade: danos humanos, materiais e ambientais.

**O estado de emergência se caracteriza pela iminência de danos à saúde e aos serviços públicos.

ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA

Alfredo Chaves Conceição de Castelo Iconha Iúna Rio Novo do Sul Vargem Alta

Fotos aéreas da cidade a Alfredo Chaves após enchente Crédito: Marcel Alves

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA