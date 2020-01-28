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Chuva no ES

16 cidades em situação de emergência e 6 em calamidade pública no ES

No dia 20 de janeiro, já tinha sido decretado estado de calamidade pública para Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul. Nesta terça-feira (27), Iúna e Conceição do Castelo receberam o decreto

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 17:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2020 às 17:42
Imagens de drone mostram danos causados pela chuva em Iconha Crédito: Marcel Alves
Nas últimas semanas o Espírito Santo foi castigado com o fenômeno meteorológico que provocou chuvas intensas e volumosas em todo o território capixaba. Com isso, o Governo do Estado já formalizou o decreto de situação de emergência para 16 cidades e de estado de calamidade pública para 6 municípios do Espírito Santo.
Dos 78 municípios, 22 encontram dificuldades para se reerguer e enfrentar o resultado das enchentes e enxurradas que causaram muita destruição. No Diário Oficial do Espírito Santo (DIU-ES) publicado nesta terça-feira (28), consta as 4 cidades que receberam o decreto de calamidade pública.

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No dia 20 de janeiro, já tinha sido decretado estado de calamidade pública* para Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul. Nesta terça, Iúna e Conceição do Castelo receberam o decreto. Também foi decretada situação de emergência** para 16 municípios do Espírito Santo. Veja a lista completa.
* O estado de calamidade pública é decretado em situações anormais, decorrentes de desastres (naturais ou provocados) que causam danos graves à comunidade, inclusive ameaçando a vida da população. É preciso haver pelo menos dois entre três tipos de danos para se caracterizar a calamidade: danos humanos, materiais e ambientais.
**O estado de emergência se caracteriza pela iminência de danos à saúde e aos serviços públicos.

ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA

  1. Alfredo Chaves
  2. Conceição de Castelo
  3. Iconha
  4. Iúna
  5. Rio Novo do Sul
  6. Vargem Alta
Fotos aéreas da cidade a Alfredo Chaves após enchente Crédito: Marcel Alves

SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Bom Jesus do Norte
  4. Cachoeiro do Itapemirim
  5. Castelo
  6. Divino de São Lourenço
  7. Domingos Martins
  8. Dores do Rio Preto
  9. Guaçuí
  10. Ibitirama
  11. Irupi
  12. Jerônimo Monteiro
  13. Marechal Floriano
  14. Mimoso do Sul
  15. Muniz Freire
  16. São José do Calçado

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