Chuva no ES: drone registra em vídeo a inundação em Colatina

Imagens feitas com um drone na manhã desta terça-feira (28) mostram o avanço do Rio Doce, em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo. Na noite desta segunda-feira (27), um alerta máximo foi emitido pela prefeitura por causa dos riscos do nível do rio ultrapassar os 8 metros ainda durante a madrugada, o que não se confirmou até o início da tarde desta terça.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, na última medição foram registrados 7,92 metros, mas a previsão é que chegue aos 8 metros ao longo do dia.

Nas imagens de drone, feitas por Amarelo Nardoto, é possível ver que ruas foram completamente invadidas pela água do rio e moradores assustados com toda a situação.

Os vídeos mostram ainda uma situação parecida com as registradas na enchente que atingiu o município em 2013, mas em uma proporção ainda menor. As cheias no Rio Doce acontecem por causa das fortes chuvas que castigam o Leste de Minas Gerais e também a região Noroeste do Espírito Santo.

Veja Também Colatina emite alerta sobre previsão do Rio Doce ultrapassar 8 metros

FAMÍLIAS REMANEJADAS

Várias famílias precisaram deixar as casas localizadas em áreas de risco em bairros de Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Secretária de Habitação e Regularização Fundiária, Maria Jorgina da Silva, 8 famílias serão remanejadas das áreas de risco e incluídas no programa de aluguel social. As famílias residiam nos bairros Nossa Senhora Aparecida, São Marcos, Carlos Germano Naumann e São Judas Tadeu.

Até o momento, segundo a Defesa Civil Municipal, 60 pessoas estão desalojadas e foram encaminhadas para casa de parentes. Ainda não há registro de desabrigados na cidade.

MORADORES ASSUSTADOS

Durante a madrugada desta terça-feira (28), o Rio Doce transbordou na região Central de Colatina. Parte da Avenida Beira Rio foi interditada para veículos e apenas pedestres conseguiam passar pelo local.

O medo dos moradores é que a água continue subindo e inunde parte do Centro da cidade que já está em alerta. Já foram registrados pontos de alagamentos no Centro, no bairro Marista, Maria das Graças, Santa Helena e Vila Lenira.

NOVO COMUNICADO

Nas redes sociais, o prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, comentou em um vídeo a situação do Rio Doce na cidade na manhã desta terça-feira (28). Segundo ele, o alerta está mantido e a orientação é para que os moradores tenham cautela.

Vale frisar que os níveis em Valadares estão estabilizados com tendência a queda. Mas de Valadares até Colatina, temos três grandes Usinas e temos duas grandes bacias que também ultrapassaram a cota de inundação, ou seja, devemos continuar alerta, solidários prestar ajuda a quem precisar, evitar usar carros hoje sem necessidade. A prefeitura, assim como a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, está à disposição, explica Meneguelli.

LOJAS FECHADAS

Com medo de que o Centro da Cidade seja alagado caso o Rio Doce continue subindo, comerciantes estão retirando produtos das lojas. A maioria dos estabelecimentos está fechada, e a situação no município é de alerta máximo.

Em entrevista à TV Gazeta, Ricardo Marim, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Colatina, explicou que o prejuízo dos comerciantes é grande, mas ainda não é possível precisar os impactos na economia. A recomendação para esvaziar as lojas, segundo ele, está sendo a melhor alternativa para evitar prejuízos que foram registrados na enchente de 2013.