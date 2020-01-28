Chuva no ES: drone registra em vídeo a inundação em Colatina

Imagens feitas com um drone na manhã desta terça-feira (28) mostram o avanço do Rio Doce, em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo. Na noite desta segunda-feira (27), um alerta máximo foi emitido pela prefeitura por causa dos riscos do nível do rio ultrapassar os 8 metros ainda durante a madrugada, o que não se confirmou até o início da tarde desta terça.
De acordo com a Defesa Civil Municipal, na última medição foram registrados 7,92 metros, mas a previsão é que chegue aos 8 metros ao longo do dia.
Nas imagens de drone, feitas por Amarelo Nardoto, é possível ver que ruas foram completamente invadidas pela água do rio e moradores assustados com toda a situação.
Os vídeos mostram ainda uma situação parecida com as registradas na enchente que atingiu o município em 2013, mas em uma proporção ainda menor. As cheias no Rio Doce acontecem por causa das fortes chuvas que castigam o Leste de Minas Gerais e também a região Noroeste do Espírito Santo.
FAMÍLIAS REMANEJADAS
Várias famílias precisaram deixar as casas localizadas em áreas de risco em bairros de Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Secretária de Habitação e Regularização Fundiária, Maria Jorgina da Silva, 8 famílias serão remanejadas das áreas de risco e incluídas no programa de aluguel social. As famílias residiam nos bairros Nossa Senhora Aparecida, São Marcos, Carlos Germano Naumann e São Judas Tadeu.
Até o momento, segundo a Defesa Civil Municipal, 60 pessoas estão desalojadas e foram encaminhadas para casa de parentes. Ainda não há registro de desabrigados na cidade.
MORADORES ASSUSTADOS
Durante a madrugada desta terça-feira (28), o Rio Doce transbordou na região Central de Colatina. Parte da Avenida Beira Rio foi interditada para veículos e apenas pedestres conseguiam passar pelo local.
O medo dos moradores é que a água continue subindo e inunde parte do Centro da cidade que já está em alerta. Já foram registrados pontos de alagamentos no Centro, no bairro Marista, Maria das Graças, Santa Helena e Vila Lenira.
NOVO COMUNICADO
Nas redes sociais, o prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, comentou em um vídeo a situação do Rio Doce na cidade na manhã desta terça-feira (28). Segundo ele, o alerta está mantido e a orientação é para que os moradores tenham cautela.
Vale frisar que os níveis em Valadares estão estabilizados com tendência a queda. Mas de Valadares até Colatina, temos três grandes Usinas e temos duas grandes bacias que também ultrapassaram a cota de inundação, ou seja, devemos continuar alerta, solidários prestar ajuda a quem precisar, evitar usar carros hoje sem necessidade. A prefeitura, assim como a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, está à disposição, explica Meneguelli.
LOJAS FECHADAS
Com medo de que o Centro da Cidade seja alagado caso o Rio Doce continue subindo, comerciantes estão retirando produtos das lojas. A maioria dos estabelecimentos está fechada, e a situação no município é de alerta máximo.
Em entrevista à TV Gazeta, Ricardo Marim, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Colatina, explicou que o prejuízo dos comerciantes é grande, mas ainda não é possível precisar os impactos na economia. A recomendação para esvaziar as lojas, segundo ele, está sendo a melhor alternativa para evitar prejuízos que foram registrados na enchente de 2013.
*Com informações de Alessandro Bacheti, da TV Gazeta