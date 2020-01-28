Famílias começam a deixar área de risco próxima do Rio Doce, em Linhares

Famílias inteiras que vivem em áreas consideradas de risco por serem próximas do Rio Doce, na cidade de Linhares, na região Norte do Espírito Santo, começaram a deixar as residências na tarde desta segunda-feira (27). Com o nível do rio subindo a cada hora, há riscos de inundação, já que localidades mais baixas já registraram alagamentos.
De acordo com a Secretaria de Assistência Social de Linhares, 22 famílias foram retirada das casas no bairro Olaria e levadas para o Ginásio de Esportes do bairro Conceição. No local, são pelo menos 66 pessoas que esperam a situação melhorar para voltar para casa em segurança.
A dona de casa Cléria Lopes da Costa mora no bairro Olaria e foi a primeira a ser levada para o ginásio. Segundo ela, a água do rio subiu muito rápido e fez com que a família perdesse várias coisas de dentro de casa. Eu fiquei assombrada. Era muita água, uma coisa que eu nunca tinha visto e quando eu vi eu entrei em desespero. Eu só peguei o documento, algumas peças de roupa e sair. Quando eu saí de lá, meu menino já estava com água na cintura, conta.
Quem também precisou sair de casa às pressas foi a Edina Rodrigues. Com o risco de alagar tudo, ela também decidiu deixar o local. Minha casa estava com rachaduras e aí molhando ia ficar pior. Então eu tinha que procurar um lugar para ficar. Então eu tive que vir para cá, comenta a dona de casa.
FAMÍLIAS ACOLHIDAS
As famílias que vivem em área de risco próximas do Rio Doce, em Linhares, estão sendo orientadas a deixarem as casas por conta do risco de inundação. Eles estão sendo levados para um Ginásio da cidade onde recebem ajuda.
Estamos aqui desde o início do dia, acompanhados por uma equipe técnica, assistentes sociais, psicólogos, cadastrando todo mundo, atendendo todo mundo em tudo que é possível. A partir de amanhã até recreação para as crianças serão ofertadas aqui, explica o secretário de Assistência Social de Linhares, Amantino Pereira.
Segundo ele, ainda não há uma previsão de quantas famílias vão precisar de ajuda, mas os trabalhos continuam. Ainda não há uma previsão. A cada momento procuramos agregar mais, vendo a necessidade de cada um e prestando esse apoio com carros à disposição 24 horas, a Guarda Municipal presente para evitar qualquer tipo de transtorno. O nosso desejo é reduzir um pouco o sofrimento dessas pessoas, pontua.
MORADORES PREOCUPADOS
No residencial Rio Doce, localizado no bairro Aviso, em Linhares, moradores também estão preocupados com o nível do rio. O local já registrou períodos de alagamentos em 2013, antes mesmo de ser entregue às famílias que vivem nas moradias há pouco mais de um ano.
Colocaram a gente numa área como essa aqui, isso aqui não é área para colocar gente para morar não. Um lugar que enche de água. Nós estamos com muito medo. Isso aqui nós temos certeza que pode alagar a qualquer momento, conta a dona de casa Rosania Pereira, que revela o medo de permanecer no local.
Já em Povoação, interior da cidade, algumas casas já foram invadidas pelo Rio Doce. Equipes da Defesa Civil e da Prefeitura de Linhares monitoram a situação do Rio Doce e alertam os moradores em casos de emergências.
*Com informações de Luiz Zardini, da TV Gazeta Norte