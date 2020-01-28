Famílias começam a deixar área de risco próxima do Rio Doce, em Linhares

Cerca de 22 famílias já foram encaminhadas para um Ginásio de Esportes em Linhares Crédito: Luiz Zardini/TV Gazeta

Famílias inteiras que vivem em áreas consideradas de risco por serem próximas do Rio Doce, na cidade de Linhares, na região Norte do Espírito Santo, começaram a deixar as residências na tarde desta segunda-feira (27). Com o nível do rio subindo a cada hora, há riscos de inundação, já que localidades mais baixas já registraram alagamentos.

De acordo com a Secretaria de Assistência Social de Linhares, 22 famílias foram retirada das casas no bairro Olaria e levadas para o Ginásio de Esportes do bairro Conceição. No local, são pelo menos 66 pessoas que esperam a situação melhorar para voltar para casa em segurança.

A dona de casa Cléria Lopes da Costa mora no bairro Olaria e foi a primeira a ser levada para o ginásio. Segundo ela, a água do rio subiu muito rápido e fez com que a família perdesse várias coisas de dentro de casa. Eu fiquei assombrada. Era muita água, uma coisa que eu nunca tinha visto e quando eu vi eu entrei em desespero. Eu só peguei o documento, algumas peças de roupa e sair. Quando eu saí de lá, meu menino já estava com água na cintura, conta.

Quem também precisou sair de casa às pressas foi a Edina Rodrigues. Com o risco de alagar tudo, ela também decidiu deixar o local. Minha casa estava com rachaduras e aí molhando ia ficar pior. Então eu tinha que procurar um lugar para ficar. Então eu tive que vir para cá, comenta a dona de casa.

FAMÍLIAS ACOLHIDAS

As famílias que vivem em área de risco próximas do Rio Doce, em Linhares, estão sendo orientadas a deixarem as casas por conta do risco de inundação. Eles estão sendo levados para um Ginásio da cidade onde recebem ajuda.

Estamos aqui desde o início do dia, acompanhados por uma equipe técnica, assistentes sociais, psicólogos, cadastrando todo mundo, atendendo todo mundo em tudo que é possível. A partir de amanhã até recreação para as crianças serão ofertadas aqui, explica o secretário de Assistência Social de Linhares, Amantino Pereira.

Os moradores estão sendo atendidos por assistentes socais e psicólogos Crédito: Luiz Zardini/TV Gazeta

Segundo ele, ainda não há uma previsão de quantas famílias vão precisar de ajuda, mas os trabalhos continuam. Ainda não há uma previsão. A cada momento procuramos agregar mais, vendo a necessidade de cada um e prestando esse apoio com carros à disposição 24 horas, a Guarda Municipal presente para evitar qualquer tipo de transtorno. O nosso desejo é reduzir um pouco o sofrimento dessas pessoas, pontua.

MORADORES PREOCUPADOS

No residencial Rio Doce, localizado no bairro Aviso, em Linhares, moradores também estão preocupados com o nível do rio. O local já registrou períodos de alagamentos em 2013, antes mesmo de ser entregue às famílias que vivem nas moradias há pouco mais de um ano.

Colocaram a gente numa área como essa aqui, isso aqui não é área para colocar gente para morar não. Um lugar que enche de água. Nós estamos com muito medo. Isso aqui nós temos certeza que pode alagar a qualquer momento, conta a dona de casa Rosania Pereira, que revela o medo de permanecer no local.

Já em Povoação, interior da cidade, algumas casas já foram invadidas pelo Rio Doce. Equipes da Defesa Civil e da Prefeitura de Linhares monitoram a situação do Rio Doce e alertam os moradores em casos de emergências.