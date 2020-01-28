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Previsão do tempo

Repetição de fenômenos deve provocar mais chuvas fortes no ES em fevereiro

Meteorologista do Climatempo diz que fenômeno que provocou chuvas volumosas nas últimas semanas deve ocorrer no início e  no  fim de fevereiro

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 21:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 21:17
Tempo chuvoso em Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros
O fenômeno meteorológico que provocou chuvas intensas e volumosas no Espírito Santo nas últimas semanas deve se repetir, por pelo menos duas vezes, no mês de fevereiro. A previsão é do Climatempo, que explica os impactos da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), fenômeno típico do verão. 
De acordo com o Instituto Climatempo, essas zonas de convergência são formadas a partir da combinação de ventos em diferentes níveis da atmosfera, e provocam, por si só, chuvas intensas. A previsão é de que o fenômeno ocorra novamente no Estado no início de fevereiro e outro no fim do mês.  Com isso, segundo os especialistas, a previsão é de que ocorram novos episódios de enchentes e deslizamentos no Espírito Santo.

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A meteorologista Josélia Pegorim explica que a formação desse sistema pode vir com áreas de nuvens carregadas, que podem atuar por vários dias em todo o Estado, provocando vários eventos de chuva forte, incluindo na Grande Vitória.
"A chuva volta a intensificar também sobre o centro-norte e leste de Minas Gerais. Assim, há uma preocupação com a elevação dos rios da Bacia do Rio Doce"
Josélia Pegorim - Meteorologista do Climatempo
Ela pontua que, como já choveu muito no Espírito Santo, o solo já tem muita água acumulada. "Alguns rios e córregos devem estar com níveis acima do normal para esta época e, por isso, o risco de novas enchentes e deslizamentos", finalizou.

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