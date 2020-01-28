Repetição de fenômenos deve provocar mais chuvas fortes no ES em fevereiro

Tempo chuvoso em Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ Crédito: Ricardo Medeiros

O fenômeno meteorológico que provocou chuvas intensas e volumosas no Espírito Santo nas últimas semanas deve se repetir, por pelo menos duas vezes, no mês de fevereiro. A previsão é do Climatempo, que explica os impactos da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), fenômeno típico do verão.

De acordo com o Instituto Climatempo, essas zonas de convergência são formadas a partir da combinação de ventos em diferentes níveis da atmosfera, e provocam, por si só, chuvas intensas. A previsão é de que o fenômeno ocorra novamente no Estado no início de fevereiro e outro no fim do mês. Com isso, segundo os especialistas, a previsão é de que ocorram novos episódios de enchentes e deslizamentos no Espírito Santo

A meteorologista Josélia Pegorim explica que a formação desse sistema pode vir com áreas de nuvens carregadas, que podem atuar por vários dias em todo o Estado, provocando vários eventos de chuva forte, incluindo na Grande Vitória.

"A chuva volta a intensificar também sobre o centro-norte e leste de Minas Gerais. Assim, há uma preocupação com a elevação dos rios da Bacia do Rio Doce" Josélia Pegorim - Meteorologista do Climatempo

Ela pontua que, como já choveu muito no Espírito Santo, o solo já tem muita água acumulada. "Alguns rios e córregos devem estar com níveis acima do normal para esta época e, por isso, o risco de novas enchentes e deslizamentos", finalizou.