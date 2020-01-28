Colatina emite alerta sobre previsão do Rio Doce ultrapassar 8 metros

A Prefeitura de Colatina, a Defesa Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros emitiram um alerta máximo na noite desta segunda-feira (27) sobre os riscos de inundação na cidade. A orientação foi dada após a confirmação de abertura de comportas na Usina Hidrelétrica de Mascarenhas, em Baixo Guandu.
De acordo com Geraldo Avancini, Diretor de Engenharia do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear), a previsão do Gabinete de Crise é que o nível do Rio Doce ultrapasse os 8 metros entre a noite desta segunda-feira (27) e a madrugada de terça-feira (28).
Diante do aumento de água, há grandes possibilidades de que o rio inunde parte da cidade. O risco é que só se abre comportas quando a vazão do rio aumenta. Eles não reservam água, ou seja, o que chega de água tem que sair. Então quando chega um volume de água muito grande, eles precisam abrir as comportas e isso faz com que o nível do rio suba rapidamente e aí acontece o risco de inundação, como o que a gente anunciou agora à noite, comentou Avancini.
Caso o nível ultrapasse a marcação, os riscos de alagamentos são ainda maiores. Se essa previsão se confirmar, a tendência é que o Centro da cidade fique alagado, não sabemos precisar a altura da água, mas com certeza será alagado, pontuou.
Segundo Avancini, a vazão de água na Usina atualmente está em 5.450 metros cúbicos por segundo, quando o normal, em épocas de seca, é em média 120 metros cúbicos por segundo. Uma quantidade muito acima do esperado, porém abaixo do registrado na enchente de 2013.
Nas redes sociais, o prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, explicou o motivo do alerta e pediu cautela aos moradores. Agora, infelizmente as notícias são ainda mais preocupantes. Nós estamos pedindo mais cautela, porque a previsão que nós fizemos hoje cedo se confirmou agora e as informações que nós estamos recebendo da Usina de Aimorés e Mascarenhas é que tem aumentado o número de vazão de água. Então está previsto que até amanhã, às 6 horas, ultrapasse 8 metros, quer dizer subir mais um metro do que está neste momento, disse.
Ao lado de representantes do Gabinete de Crise, o chefe do Executivo se mostrou preocupado e pediu que os moradores de Colatina fiquem atentos aos alertas. Não esperem a água começar a chegar perto, acione. Nós estamos preparados para socorrer todas as famílias que precisarem, ressaltou.
ORIENTAÇÕES AOS MORADORES
Em um áudio divulgado pelo Gabinete de Crise, as autoridades alertam principalmente moradores de casas próximas ao Rio Doce e ao Rio Santa Maria, sobre a possibilidade de nível de inundação.
A orientação é para que a população dessas áreas busque abrigo seguro e proteja bens materiais. Outro pedido é que moradores evitem transitar de carro pela cidade, deixando as vias livres para casos de emergências.
Em casos de emergências, a Defesa Civil de Colatina poderá ser acionada pelo telefone (27) 99883-0305, além dos telefones de contato da Polícia Militar (190) e do Corpo de Bombeiros (193).