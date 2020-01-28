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Alerta máximo

Colatina emite alerta sobre previsão do Rio Doce ultrapassar 8 metros

A orientação foi dada após a confirmação de abertura de comportas na usina Hidrelétrica de Mascarenhas, em Baixo Guandu

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 23:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 23:01
Caso o nível esperado seja atingido, parte do Centro de Colatina poderá ser invadido pela água do Rio Doce Crédito: Comunicação/Prefeitura de Colatina
A Prefeitura de Colatina, a Defesa Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros emitiram um alerta máximo na noite desta segunda-feira (27) sobre os riscos de inundação na cidade. A orientação foi dada após a confirmação de abertura de comportas na Usina Hidrelétrica de Mascarenhas, em Baixo Guandu.
De acordo com Geraldo Avancini, Diretor de Engenharia do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental (Sanear), a previsão do Gabinete de Crise é que o nível do Rio Doce ultrapasse os 8 metros entre a noite desta segunda-feira (27) e a madrugada de terça-feira (28).
Diante do aumento de água, há grandes possibilidades de que o rio inunde parte da cidade. O risco é que só se abre comportas quando a vazão do rio aumenta. Eles não reservam água, ou seja, o que chega de água tem que sair. Então quando chega um volume de água muito grande, eles precisam abrir as comportas e isso faz com que o nível do rio suba rapidamente e aí acontece o risco de inundação, como o que a gente anunciou agora à noite, comentou Avancini.

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Caso o nível ultrapasse a marcação, os riscos de alagamentos são ainda maiores. Se essa previsão se confirmar, a tendência é que o Centro da cidade fique alagado, não sabemos precisar a altura da água, mas com certeza será alagado, pontuou.
Segundo Avancini, a vazão de água na Usina atualmente está em 5.450 metros cúbicos por segundo, quando o normal, em épocas de seca, é em média 120 metros cúbicos por segundo. Uma quantidade muito acima do esperado, porém abaixo do registrado na enchente de 2013.
Nas redes sociais, o prefeito de Colatina, Sérgio Meneguelli, explicou o motivo do alerta e pediu cautela aos moradores. Agora, infelizmente as notícias são ainda mais preocupantes. Nós estamos pedindo mais cautela, porque a previsão que nós fizemos hoje cedo se confirmou agora e as informações que nós estamos recebendo da Usina de Aimorés e Mascarenhas é que tem aumentado o número de vazão de água. Então está previsto que até amanhã, às 6 horas, ultrapasse 8 metros, quer dizer subir mais um metro do que está neste momento, disse.
Ao lado de representantes do Gabinete de Crise, o chefe do Executivo se mostrou preocupado e pediu que os moradores de Colatina fiquem atentos aos alertas. Não esperem a água começar a chegar perto, acione. Nós estamos preparados para socorrer todas as famílias que precisarem, ressaltou.

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ORIENTAÇÕES AOS MORADORES

Em um áudio divulgado pelo Gabinete de Crise, as autoridades alertam principalmente moradores de casas próximas ao Rio Doce e ao Rio Santa Maria, sobre a possibilidade de nível de inundação.
A orientação é para que a população dessas áreas busque abrigo seguro e proteja bens materiais. Outro pedido é que moradores evitem transitar de carro pela cidade, deixando as vias livres para casos de emergências.
Em casos de emergências, a Defesa Civil de Colatina poderá ser acionada pelo telefone (27) 99883-0305, além dos telefones de contato da Polícia Militar (190) e do Corpo de Bombeiros (193).

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