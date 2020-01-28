Cheia no Rio Doce leva 72 pessoas a deixarem suas casas em Linhares

20 famílias foram levadas para um Ginásio de Esportes e outras 2 foram para casa de parentes Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta Norte

Your browser does not support the audio element. Cheia no leva 72 pessoas a deixarem suas casas em Linhares

A preocupação com o nível do Rio Doce, em Linhares, na região Norte do Espírito Santo, continua. Pelo menos 22 famílias, somando 72 pessoas, já foram retiradas de casas que ficam próximas do rio por causa dos riscos de inundação. Em algumas residências do bairro Olaria já foram registrados pontos de alagamentos.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, o nível do Rio Doce, na manhã desta terça-feira (28), era de 5,2 metros, com possibilidade de chegar aos 5,5 até às 18h. A cota de alerta é quando o rio chega aos 3,3 metros. A situação é considerada alarmante quando a água ultrapassa 3,45, que é a cota de inundação.

FAMÍLIAS ACOLHIDAS

Durante esta segunda-feira (27), foram realizados trabalhos de prevenção no bairro Olaria, que fica próximo do Rio Doce, em Linhares. Até o momento, 22 famílias deixaram as áreas consideradas de risco. Do total de 76 pessoas que deixaram suas casas, 64 foram levadas para o Ginásio de Esportes do bairro Conceição e outras 8 estão na casa de parentes.

A ação é realizada como medida preventiva já que há riscos de que o nível do Rio Doce continue subindo. As famílias desabrigadas permanecerão sob a custódia do Município até que a situação se normalize. No local, eles recebem alimentação, atendimento psicológico, além de acompanhamento de assistentes sociais e recreadores.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, o nível do Rio Doce na manhã desta terça-feira (28) é de 5,20 metros Crédito: Secom/Prefeitura de Linhares

MONITORAMENTO

A Defesa Civil de Linhares segue monitorando as condições do Rio Doce e mantém um esquema de plantão de 24 horas para atendimento a ocorrências, envolvendo casos de possíveis alagamentos, deslizamentos de terra e inundações.