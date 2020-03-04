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Atenção

Inpe emite aviso de chuva intensa com raios para 32 cidades do ES

O alerta é válido para esta quarta-feira (04), abrangendo principalmente cidades das regiões Sul, Caparaó e Serrana do Espírito Santo

Publicado em 04 de Março de 2020 às 07:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 07:43
Iconha voltou a sofrer com alagamentos Crédito: Internauta
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu um aviso de atenção para o Espírito Santo, alertando sobre a possibilidade de chuva intensa com raios e ventos fortes para 32 municípios do Estado. O alerta é válido para esta quarta-feira (04), abrangendo principalmente cidades das regiões Sul, Caparaó e Serrana do Espírito Santo.
Alguns desses municípios, como Alfredo Chaves e Iconha, enfrentaram alagamentos duas vezes em menos de 60 dias. O Inpe diz que nessas três regiões do Estado podem ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de raios. A chuva poderá ser intensa em curto período de tempo, também com rajadas de vento de forte intensidade. Confira a lista de cidades capixabas com o alerta: 

  1. Afonso Cláudio

  2. Alegre

  3. Alfredo Chaves

  4. Anchieta

  5. Apiacá

  6. Atilio Vivacqua

  7. Bom Jesus do Norte

  8. Brejetuba

  9. Cachoeiro de Itapemirim

  10. Castelo

  11. Conceição do Castelo

  12. Divino de São Lourenço

  13. Domingos Martins

  14. Dores do Rio Preto

  15. Guaçuí

  16. Ibatiba

  17. Ibitirama

  18. Iconha

  19. Irupi

  20. Itapemirim

  21. Iúna

  22. Jerônimo Monteiro

  23. Marataízes

  24. Mimoso do Sul

  25. Muniz Freire

  26. Muqui

  27. Piúma

  28. Presidente Kennedy

  29. Rio Novo do Sul

  30. São José do Calçado

  31. Vargem Alta

  32. Venda Nova do Imigrante

O Inpe emite aviso de atenção quando há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas. O Instituto orienta que a população acompanhe as atualizações da previsão do tempo e siga as recomendações da Defesa Civil. Além do Espírito Santo, o alerta inclui cidades do Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins.

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