Inpe emite aviso de chuva intensa com raios para 32 cidades do ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)
emitiu um aviso de atenção para o Espírito Santo
, alertando sobre a possibilidade de chuva intensa com raios e ventos fortes para 32 municípios do Estado. O alerta é válido para esta quarta-feira (04), abrangendo principalmente cidades das regiões Sul, Caparaó e Serrana do Espírito Santo.
Alguns desses municípios, como Alfredo Chaves
e Iconha
, enfrentaram alagamentos duas vezes em menos de 60 dias
. O Inpe diz que nessas três regiões do Estado podem ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de raios. A chuva
poderá ser intensa em curto período de tempo, também com rajadas de vento de forte intensidade. Confira a lista de cidades capixabas
com o alerta:
O Inpe emite aviso de atenção quando há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas. O Instituto orienta que a população acompanhe as atualizações da previsão do tempo e siga as recomendações da Defesa Civil. Além do Espírito Santo, o alerta inclui cidades do Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins.