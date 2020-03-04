Inpe emite aviso de chuva intensa com raios para 32 cidades do ES

O Inpe emite aviso de atenção quando há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas. O Instituto orienta que a população acompanhe as atualizações da previsão do tempo e siga as recomendações da Defesa Civil. Além do Espírito Santo, o alerta inclui cidades do Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins.