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Chuva no ES

Moradores de Alfredo Chaves enfrentam duas enchentes em 43 dias

Só em 2020 foram duas enchentes: uma em 17 de janeiro e outra esta semana, na madrugada de segunda-feira (2)

Publicado em 03 de Março de 2020 às 16:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 16:53
Chuva causou prejuízo para moradores de Alfredo Chaves Crédito: Vitor Jubini
De novo, a chuva forte veio, o nível do rio subiu e a água invadiu casas e estabelecimentos comerciais. Em 43 dias, a população de Alfredo Chaves se viu a obrigada a enfrentar duas enchentes.
A primeira delas aconteceu em 17 de janeiro, e a segunda nesta semana, na madrugada de segunda-feira (2). Para quem ainda tentava se recuperar dos estragos da chuva anterior, este é um pesadelo que parece não ter fim.

Chuva causa prejuízo para moradores de Alfredo Chaves

O feirante Jorge Almeida, de 64 anos, tem dois depósitos próximos do Rio Benevente. Essa é a segunda vez, só em 2020, que o senhor perde todas as mercadorias: frutas, caixa, e os dois carros. O prejuízo é de cerca de R$10 mil.
> CHUVA NO ES | Veja a cobertura completa
"Agora é pedir tranquilidade a Jesus para continuar a vida. Eu não esperava que em pouco mais de um mês pudesse acontecer tudo de novo, nunca aconteceu duas vezes seguidas como agora", afirma.
O aposentado Olimar Carlos Magnagno, de 67 anos, também lamenta a ocorrência de dois desastres em pouco tempo. A casa agora vai ficar vazia porque o filho desistiu de morar no local. Em janeiro, ele já tinha passado para o segundo andar. Na casa de baixo, perdeu portas, armário,mesa, cadeira, colchão.
"Eu não esperava que isso iria ocorrer novamente em tão pouco tempo. Agora nem alugar a casa eu vou, essa eu já abandonei. Tem três acontecimentos que nunca mais vou esquecer: as chuvas de 2012, 17 de janeiro e, agora, 1 de fevereiro"
Olimar Carlos Magnagno - Aposentado

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