Moradores de Alfredo Chaves enfrentam duas enchentes em 43 dias

Chuva causou prejuízo para moradores de Alfredo Chaves Crédito: Vitor Jubini

De novo, a chuva forte veio, o nível do rio subiu e a água invadiu casas e estabelecimentos comerciais. Em 43 dias, a população de Alfredo Chaves se viu a obrigada a enfrentar duas enchentes.

A primeira delas aconteceu em 17 de janeiro, e a segunda nesta semana, na madrugada de segunda-feira (2). Para quem ainda tentava se recuperar dos estragos da chuva anterior, este é um pesadelo que parece não ter fim.

Chuva causa prejuízo para moradores de Alfredo Chaves

O feirante Jorge Almeida, de 64 anos, tem dois depósitos próximos do Rio Benevente. Essa é a segunda vez, só em 2020, que o senhor perde todas as mercadorias: frutas, caixa, e os dois carros. O prejuízo é de cerca de R$10 mil.

"Agora é pedir tranquilidade a Jesus para continuar a vida. Eu não esperava que em pouco mais de um mês pudesse acontecer tudo de novo, nunca aconteceu duas vezes seguidas como agora", afirma.

O aposentado Olimar Carlos Magnagno, de 67 anos, também lamenta a ocorrência de dois desastres em pouco tempo. A casa agora vai ficar vazia porque o filho desistiu de morar no local. Em janeiro, ele já tinha passado para o segundo andar. Na casa de baixo, perdeu portas, armário,mesa, cadeira, colchão.