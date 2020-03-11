Acidente em Cariacica: 'Surreal. Filme de Hollywood', diz testemunha

Sandro Moro, dono da banca de revista localizada na Praça de Campo Grande Crédito: Daniel Pasti

O dono da banca de revistas localizada em uma praça na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica, Sandro Moro, de 50 anos, presenciou o instante em que um caminhão desgovernado invadiu uma loja nesta quarta-feira (11) . Ele descreveu o ocorrido como surreal. Para ele, foi um milagre que um acidente destas proporções não tenha deixado vítimas em estado grave.

"Se um roteirista de Hollywood fizesse uma cena dessas, assim sem morrer ninguém, diriam que ele é doido. Foi inesquecível" Sandro Moro - Comerciante

Eu estava dentro da banca bem no momento em que houve o momento surreal em Campo Grande. O caminhão desgovernado desceu a rua e passou direto pela praça que normalmente está muito movimentada. Logo nesse dia não tinha engarrafamento nenhum, nem gente passando. Invadiu a loja, que por milagre não atingiu ninguém, bateu em um táxi que amorteceu o impacto e o condutor não teve nada, disse, impressionado.

Para Sandro, que trabalha na banca há mais de 40 anos, o ocorrido foi como um acidente de avião em que não houve vítimas. Já vi carro perder a direção, mas o que houve hoje foi surreal, finalizou.

O ACIDENTE

Um caminhão desgovernado invadiu uma loja e colidiu contra um táxi, na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica, no início da tarde desta quarta-feira (11). De acordo com informações de testemunhas, um vendedor e um taxista ficaram levemente feridos na colisão.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, o caminhão teria descido de maneira desgovernada a Rua José Vieira Gomes, após perder o freio. Na situação, o veículo atravessou a Praça de Campo Grande e atingiu carros que passavam pela região no momento do acidente.

Em depoimento à reportagem de A Gazeta, o motorista do caminhão Fabricio Fernandes, que apenas teve escoriações no braço, alegou que saía de um trabalho realizado na fossa séptica de um posto de gasolina quando percebeu que o mangote de freio havia estourado.

Caminhão carregado com resíduo de limpeza de caixas sépticas atinge loja em Cariacica Crédito: Daniel Pasti

EMPRESA DO CAMINHÃO TRABALHA HÁ MAIS DE 10 ANOS NO MERCADO

Procurado pela Reportagem, Luciano Barcellos, dono da Ilha Ambiental, empresa responsável pelo caminhão, alegou que a companhia trabalha há mais de 10 anos com coleta de resíduos de empresas privadas e, além de possuírem o licenciamento ambiental, são vistoriados periodicamente em termos de manutenção do caminhão, que teria realizado três trajetos antes do acidente.

"Foi perda no sistema de ar, que afetou o freio e o problema é que passou por uma ladeira. Teremos certeza disso quando levarmos à oficina. Mas graças a Deus não houve vítima grave. Todas as pessoas que tiveram problemas com o carro já fizemos contato, inclusive com a loja. O que estamos fazendo agora é remover o caminhão do local e ressarciremos todo o prejuízo", alegou o proprietário.

O motorista do caminhão teve apenas escoriações no braço e não precisou ser encaminhado para o hospital. Uma senhora, atingida no momento do acidente teve alguns arranhões, foi atendida no local e liberada.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros se encontram no local do acidente acompanhando a situação e orientam o tráfego de veículos na região. Por volta das 18h, o caminhão começou a ser retirado da avenida. O tráfego de veículos continua interrompido.