Vídeo mostra momento em que caminhão desgovernado atinge loja em Cariacica

Câmeras de segurança flagraram o exato momento em que um caminhão desgovernado invadiu uma loja na Avenida Expedido Garcia, em Cariacica, na tarde desta quarta-feira (11). Duas pessoas ficaram levemente feridas: uma mulher que estava em um carro atingido pelo caminhão teve um arranhão no pescoço e foi encaminhada para o hospital, e o motorista do caminhão que teve apenas escoriações no braço.
De acordo com informações da Polícia Militar, o caminhão desceu de maneira desgovernada a Rua José Vieira Gomes, após perder o freio. O veículo atravessou a Praça de Campo Grande e atingiu carros que passavam pela região no momento do acidente.