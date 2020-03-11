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Flagrante

Vídeo mostra momento em que caminhão desgovernado atinge loja em Cariacica

Câmeras de segurança flagraram o exato momento do acidente na Avenida Expedido Garcia

Publicado em 11 de Março de 2020 às 17:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 17:47
Câmeras de segurança flagraram o exato momento em que um caminhão desgovernado invadiu uma loja na Avenida Expedido Garcia, em Cariacica, na tarde desta quarta-feira (11). Duas pessoas ficaram levemente feridas: uma mulher que estava em um carro atingido pelo caminhão teve um arranhão no pescoço e foi encaminhada para o hospital, e o motorista do caminhão que teve apenas escoriações no braço.
De acordo com informações da Polícia Militar, o caminhão desceu de maneira desgovernada a Rua José Vieira Gomes, após perder o freio. O veículo atravessou a Praça de Campo Grande e atingiu carros que passavam pela região no momento do acidente. 
Caminhão carregado com resíduo de limpeza de caixas sépticas atinge loja em Cariacica Crédito: Daniel Pasti

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