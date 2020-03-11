Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Km 265

Carro capota e deixa pista da BR 101 bloqueada na Serra

A ocorrência foi por volta das 16h, no km 265 da BR 101; pista marginal norte precisou ser bloqueada

Publicado em 11 de Março de 2020 às 18:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 18:34
Um carro capotou no km 265 da BR 101, na altura da entrada do bairro Colina de Laranjeiras, Serra, na tarde desta quarta-feira (11), e precisou de atendimento do Centro de Controle Operacional (CCO), da Eco101. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para apoio. Ainda segundo informações da concessionária que administra a via, o capotamento ocorreu às 16h06.
A ocorrência fez com que os veículos fossem impedidos de seguir pela pista marginal norte, que ficou bloqueada. Por isso, o trajeto deve ser feito pela pista central. De acordo com a PRF, não há mais interdição na pista. Segundo a Eco101, a liberação ocorreu às 17h50, menos de duas horas após a ocorrência.
A Eco101 ainda detalha que os ocupantes do veículo não estavam no local quando as equipes chegaram.

Veja Também

Caminhão invade loja na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica

Caminhão usado para roubo de gado é apreendido em Alegre

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O USS Nimitz (CVN 68) vai navegar pela costa sul-americana durante a Southern Seas 2026
Porta-aviões nuclear dos EUA virá ao Rio em missão de demonstração
Lúcio Wanderley Santos Lima Filho foi morto a tiros no bairro Bebedouro, em Linhares
Homem é assassinado a tiros após confusão em festa em Linhares
Vacina da gripe
Por que é necessário tomar a vacina contra gripe todo ano?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados