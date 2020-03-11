Carro capota e deixa pista da BR 101 bloqueada na Serra

Um carro capotou no km 265 da BR 101, na altura da entrada do bairro Colina de Laranjeiras, Serra, na tarde desta quarta-feira (11), e precisou de atendimento do Centro de Controle Operacional (CCO), da Eco101. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para apoio. Ainda segundo informações da concessionária que administra a via, o capotamento ocorreu às 16h06.
A ocorrência fez com que os veículos fossem impedidos de seguir pela pista marginal norte, que ficou bloqueada. Por isso, o trajeto deve ser feito pela pista central. De acordo com a PRF, não há mais interdição na pista. Segundo a Eco101, a liberação ocorreu às 17h50, menos de duas horas após a ocorrência.
A Eco101 ainda detalha que os ocupantes do veículo não estavam no local quando as equipes chegaram.