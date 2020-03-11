Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atolou na lama

Caminhão usado para roubo de gado é apreendido em Alegre

Um produtor rural, dono da propriedade que foi alvo do furto, contou aos policiais que encontrou a cerca violada, o gado solto na pista e um dos seus bois de maio valor preso no curral, bem perto do caminhão abandonado

Publicado em 11 de Março de 2020 às 11:06

Redação de A Gazeta

Caminhão usado para roubo de gado é apreendido em Alegre Crédito: Polícia Militar
Um caminhão-baú foi encontrado na tarde desta terça-feira (10) na zona rural de Alegre, no Sul do Espírito Santo, com suspeita de ser usado para transportar gado roubado na região. O veículo estava aberto, com um vidro quebrado, sem a chave e atolado na lama, na estrada da Bonança.
De acordo com a Polícia Militar, a placa do caminhão indicava que era de São Paulo e não apresentava restrição, porém, ao verificar o chassi, a PM descobriu que não coincidia com a identificação fixada no veículo. A placa original é KYO-7F68 e consta com restrição de furto e roubo do Estado do Rio de Janeiro.
Um produtor rural, dono da propriedade que foi alvo do furto, contou aos policiais que encontrou a cerca violada, o gado solto na pista e um dos seus bois de maior valor preso no curral, bem perto do caminhão abandonado.
A carroceria do veículo estava cheia de fezes bovinas, que, segundo a polícia, dá indícios de que os bois estavam sendo transportados no caminhão e a suspeita é que a tentativa de roubo tenha sido durante a madrugada. Ninguém foi detido. A Polícia Civil informou que investiga o caso.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juninho do Mandela participou de ataque a uma delegacia no Rio em 2012
Comando Vermelho: chefe do tráfico no Rio é preso em Guarapari
Imagem de destaque
Tiradentes: 5 filmes para entender a Inconfidência Mineira e sua importância histórica
Mais de 100 kg de maconha são apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta terça-feira (21)
Casal é detido com mais de 100 kg de maconha na BR 101, em Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados