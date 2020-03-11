Caminhão usado para roubo de gado é apreendido em Alegre

Um caminhão-baú foi encontrado na tarde desta terça-feira (10) na zona rural de Alegre, no Sul do Espírito Santo, com suspeita de ser usado para transportar gado roubado na região. O veículo estava aberto, com um vidro quebrado, sem a chave e atolado na lama, na estrada da Bonança.
De acordo com a Polícia Militar, a placa do caminhão indicava que era de São Paulo e não apresentava restrição, porém, ao verificar o chassi, a PM descobriu que não coincidia com a identificação fixada no veículo. A placa original é KYO-7F68 e consta com restrição de furto e roubo do Estado do Rio de Janeiro.
Um produtor rural, dono da propriedade que foi alvo do furto, contou aos policiais que encontrou a cerca violada, o gado solto na pista e um dos seus bois de maior valor preso no curral, bem perto do caminhão abandonado.
A carroceria do veículo estava cheia de fezes bovinas, que, segundo a polícia, dá indícios de que os bois estavam sendo transportados no caminhão e a suspeita é que a tentativa de roubo tenha sido durante a madrugada. Ninguém foi detido. A Polícia Civil informou que investiga o caso.