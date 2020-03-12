Dado como desaparecido, agredido em assalto no ES sai do coma e chama família

O jovem de 21 anos que acordou do coma segue internado no Hospital de Urgência e Emergência, em Vitória Crédito: Gazeta Online

No dia 25 de fevereiro, terça-feira de carnaval, um homem de 21 anos sofreu uma tentativa de latrocínio quando passava, de moto, pelo Centro de Vitória . A vítima, segundo a investigação da Polícia Civil, foi derrubada da motocicleta por um grupo de assaltantes e espancado em seguida. Bastante ferido, o jovem foi socorrido e entrou em estado de coma no hospital para o qual foi levado.

Nesta quarta-feira (11), mais de duas semanas após a agressão sofrida, o homem acordou, recuperou os sentidos e se identificou aos funcionários do hospital, que acionaram a polícia. Ao ser contactada, a mãe do rapaz foi até onde o filho está internado, já que o procurava desde o dia em que ele não deu mais notícias. Ela, inclusive, registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento do familiar.

Policiais que foram colher o depoimento do jovem no hospital informaram que a vítima, embora lúcida, ainda mostrava-se confuso e não soube precisar quantas pessoas o agrediram nem e que ponto ocorreu o assalto na Capital capixaba.

O nome da vítima não foi revelado e a polícia investiga a autoria do crime. Em evolução do quadro clínico, o homem de 21 anos segue internado no Hospital de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória.