Maré alta deixa ruas alagadas na Ilha de Santa Maria, em Vitória

Ruas são tomadas pela água gerada pela maré alta, no bairro Ilha de Santa Maria em Vitória Crédito: Victor Jubini

Um grande ponto de alagamento foi registrado na tarde desta terça-feira (10) no bairro Ilha de Santa Maria, em Vitória. De acordo com moradores da região, a água está há alguns dias no local e tem surgido pelos bueiros. Eles acreditam que o problema é causado pela maré alta.

A Prefeitura de Vitória, por meio de nota, disse que está trabalhando na captação de recursos para a execução de soluções definitivas, uma vez que essas intervenções são de alto custo e grande porte. A administração municipal também confirmou a informação da alta da maré e acrescentou que esse fenômeno é comum no mês de março. Confira a nota na íntegra:

"A Central de Serviços da Prefeitura de Vitória informa que a limpeza de bueiros e das ruas é feita regularmente na região, bem como a coleta de lixo diariamente. A Capital está passando por uma alta da maré comum no mês de março. Além disso, a rede de drenagem da região ficar abaixo do nível do mar, o que causou o retorno da água em algumas vias da Ilha de Santa Maria, mesmo com todas as estações de bombeamento funcionando normalmente. Para uma solução definitiva há necessidade de intervenções de grande porte e de alto custo. Essas intervenções, segundo a secretaria de Obras e Habitação, dependem de captação de recursos e a administração está trabalhando neste sentido".

A Cesan também foi procurada pela Reportagem e informou que a região se encontra abaixo do nível do mar, por isso é afetada pela ação voluntária da natureza. A empresa também afirmou que a rede de esgoto recebe manutenção frequente no local. A empresa pode ser acionada pelo número de telefone 1015 de maneira gratuita.