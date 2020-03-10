'Vaticano vazio', diz capixaba viajando na Europa, epicentro do coronavírus

A gente decidiu ficar em Paris mais dois dias e voltar daqui para o Brasil. Quer dizer, vamos voltar com uma semana de antecedência por conta do vírus. Aqui em Paris está muito tranquilo, não tem alarde. No Brasil, as pessoas têm uma visão pior da Europa, sabe? As pessoas continuam vivendo, apesar de uma epidemia estar acontecendo nos países ao lado. Óbvio que elas procuram se proteger. Tanto que álcool em gel e máscara estão em falta por aqui. E a gente, com certeza, está fazendo por onde. Em duas semanas, já conseguimos gastar quatro potinhos de álcool em gel. A gente está toda hora higienizando tanto as mãos quanto os objetos, celular, enfim, tudo o que a gente segura. Então a gente vai antecipar em uma semana a viagem de volta, mas, apesar disso, conseguimos curtir bastante. Pegamos muitos lugares vazios, o que, pra gente, acabou sendo bem positivo porque pudemos ver os pontos turísticos com calma, com tempo.