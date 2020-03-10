Ilze Scamparini se emociona ao falar sobre as consequências do novo coronavírus

Ilze Scamparini se emociona ao falar sobre casos de coronavírus na Europa Crédito: Reprodução/ TV Globo

"O governo italiano suspendeu as aulas por duas semanas. Nas Ilhas Canárias, os hóspedes de um hotel finalmente puderam sair após duas semanas de quarentena", enfatizou a jornalista, visivelmente emocionada.

No dia 25 de fevereiro, o hotel mencionado pela repórter foi colocado em quarentena após a confirmação de novo coronavírus em um dos hóspedes.

Ilze também deu notícias sobre os avanços da doença no Reino Unido.

"O Reino Unido também sente os efeitos da epidemia. Alguns vôos que saem e chegam do país estão quase vazios. O aeroporto de Heathrow, em Londres, um dos maiores da Europa, parece um deserto", concluiu a repórter. O apresentador Chico Pinheiro comentou: "É triste a situação por aí, Ilze. Obrigado".