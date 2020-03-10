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Itália

Ilze Scamparini se emociona ao falar sobre as consequências do novo coronavírus

Repórter que vive há anos na Itália não conseguiu conter a emoção ao dar detalhes da quarentena na região

Publicado em 10 de Março de 2020 às 15:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 15:14
Ilze Scamparini se emociona ao falar sobre casos de coronavírus na Europa Crédito: Reprodução/ TV Globo
"O governo italiano suspendeu as aulas por duas semanas. Nas Ilhas Canárias, os hóspedes de um hotel finalmente puderam sair após duas semanas de quarentena", enfatizou a jornalista, visivelmente emocionada.
No dia 25 de fevereiro, o hotel mencionado pela repórter foi colocado em quarentena após a confirmação de novo coronavírus em um dos hóspedes.
Ilze também deu notícias sobre os avanços da doença no Reino Unido.
"O Reino Unido também sente os efeitos da epidemia. Alguns vôos que saem e chegam do país estão quase vazios. O aeroporto de Heathrow, em Londres, um dos maiores da Europa, parece um deserto", concluiu a repórter. O apresentador Chico Pinheiro comentou: "É triste a situação por aí, Ilze. Obrigado".
Nas redes sociais, os internautas ficaram preocupados com o estado de saúde da repórter Ilze Scamparini e assustados com as últimas notícias sobre a doença na Europa.

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