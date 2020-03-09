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172 selecionados

Resultado do concurso para magistério de Vitória sai nesta terça-feira

O concurso contou com mais de 20 mil candidatos. Interessados poderão conferir o resultado no Diário Oficial do município

Publicado em 09 de Março de 2020 às 20:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2020 às 20:07
Selecionados no concurso irão lecionar nas escolas públicas do município. Crédito: Divulgação
Nesta terça-feira (10), a Prefeitura de Vitória vai divulgar o resultado do concurso público para professores. O anúncio foi feito pelas redes sociais do prefeito Luciano Rezende. Os participantes vão poder conferir a lista dos selecionados na publicação do Diário Oficial do município.
O concurso foi aberto no fim de 2019 e contou com mais de 20 mil candidatos inscritos na seleção, que foi organizada pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).

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SOBRE O CONCURSO

Ao todo, a oferta foi de 172 vagas em vários cargos, além de cadastro de reserva. As chances foram para as funções de professor na educação básica em diversas áreas do conhecimento, como artes, história, língua portuguesa, matemática, entre outras.
Os profissionais selecionados irão atuar nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) de Vitória. O salário é de R$ 2.099,41 para uma carga horária de 25 horas.
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