Prefeitura de Vitória abre concurso com 172 vagas para professores

As inscrições começam neste sábado (07) e vão até o dia 07 de outubro. O valor é R$ 57

Publicado em 6 de setembro de 2019 às 07:36

A Prefeitura de Vitória vai abrir neste sábado (07) as inscrições para um concurso público que vai oferecer 172 vagas para professores de educação básica.

Os detalhes do certame foram publicados no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (06). O salário é de R$ 2.099,41 para uma carga horária de 25 horas.

As inscrições vão até o dia 07 de outubro. O valor é R$ 57. Quem quiser se candidatar às vagas precisa se inscrever no site da organizadora do concurso, Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), o www.ibade.org.br.

A Prefeitura também abriu uma opção de inscrição presencial. Nesse caso, o candidato precisa ir no ponto de atendimento, que fica no Edifício Boulevard Saint Germain, em Jardim Camburi (Rua Italina Pereira Motta, 15, loja 9). As provas estão previstas para acontecer no dia 27 de outubro.

CONFIRA AS VAGAS E PRÉ-REQUISITOS

Professor de Educação Básica I - 27 vagas

Professor de Educação Básica II - 50 vagas

Professor de Educação Básica III - Ciências - 4 vagas

Professor de Educação Básica III - Dinamizador de Artes - 4 vagas

Professor de Educação Básica III - Dinamizador de Educação Física - 10 vagas

Professor de Educação Básica III - Educação Artística - 13 vagas

Professor de Educação Básica III - Educação Física - 10 vagas

Professor de Educação Básica III - Geografia - 1 vaga

Professor de Educação Básica III - História - 2 vagas

Professor de Educação Básica III - Língua Inglesa - 6 vagas

Professor de Educação Básica III - Língua Portuguesa - 6 vagas

Professor de Educação Básica III - Matemática - 6 vagas

Professor de Educação Básica IV - Coordenador de Turno - 6 vagas

Professor de Educação Básica IV - Em função pedagógica - 8 vagas

PRÉ-REQUISITOS

Na maioria das vagas, o candidato precisa ter licenciatura plena com habilitação específica na área de atuação. Para as funções de professores de educação básica I e II, os concorrentes, no lugar de Licenciatura Plena em Pedagogia, podem ter Normal Superior.

Para a função pedagógica, o candidato deve ter Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Supervisão, Orientação, Administração, Inspeção ou Gestão Escolar.

