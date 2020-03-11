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Fatalidade

Médico de Vitória morre ao cair de escada rolante de shopping na Bolívia

O otorrinolaringologista Freddy Rolando Rojas Rioja, de 67 anos, estava de férias em Cochabamba quando a escada de um shopping cedeu. A família acusa o estabelecimento de negligência

Publicado em 11 de Março de 2020 às 13:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 13:27
Médico Freddy Rolando Rojas Rioja com a filha Lívia Giovanna Salles Rojas Crédito: Acervo pessoal
O médico boliviano e naturalizado brasileiro Freddy Rolando Rojas Rioja, de 67 anos, morreu após cair de uma escada rolante na Bolívia, no último sábado (07).  O otorrinolaringologista, que atuava no Hospital da Policia Militar, em Bento Ferreira, e em uma clínica particular, na Praia do Suá, em Vitória, estava de férias em Cochabamba quando a escada do Shopping Vênus na Plaza Colón cedeu. A família acusa o estabelecimento de negligência, já que não havia nenhuma sinalização de que a escada rolante estava em manutenção.
O caso teve grande repercussão na Bolívia.  De acordo com jornais locais, o médico teve a perna direita amputada durante a queda. Ele chegou a ser socorrido a um hospital da região, mas perdeu muito sangue e não resistiu aos ferimentos.  A mulher e a filha do médico, que são capixabas, foram para a Bolívia logo após o caso.  Em entrevistas a telejornais bolivianos, elas exigiram que o shopping seja responsabilizado. 
Médico de Vitória morre ao cair de escada rolante de shopping na Bolívia
"A escada rolante estava em manutenção e não havia nenhum aviso. E quando o meu marido pisou nessa escaleira (escada), ela foi abrindo e ele foi sendo levado, caiu e sofreu muitos danos. A perna dele foi amputada e ele perdeu muito sangue", contou Rosa Maria Moreira de Salles, mulher do médico, em entrevista ao telejornal ATB Notícias. 
A filha do médico também conversou com a telejornal. Muito emocionada e chorando, ela pediu justiça: "(Queremos) Justiça. Porque era só meu pai. Minha mãe não trabalha, eu estou estudando em São Paulo e tenho um irmão especial. Mas acabou tudo", lamentou Lívia Giovanna Salles Rojas Rioja, aos prantos. 
O caso está sendo investigado pelas autoridades locais. A família responsabiliza os administradores do shopping pela morte por não terem tomado os cuidados de sinalizar que a escada estava em manutenção. O velório e sepultamento do médico aconteceram em Cochabamba na última segunda-feira (09), com a presença de familiares e amigos.

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