Médico Freddy Rolando Rojas Rioja com a filha Lívia Giovanna Salles Rojas Crédito: Acervo pessoal

O médico boliviano e naturalizado brasileiro Freddy Rolando Rojas Rioja, de 67 anos, morreu após cair de uma escada rolante na Bolívia , no último sábado (07). O otorrinolaringologista, que atuava no Hospital da Policia Militar, em Bento Ferreira, e em uma clínica particular, na Praia do Suá, em Vitória , estava de férias em Cochabamba quando a escada do Shopping Vênus na Plaza Colón cedeu. A família acusa o estabelecimento de negligência, já que não havia nenhuma sinalização de que a escada rolante estava em manutenção.

O caso teve grande repercussão na Bolívia. De acordo com jornais locais, o médico teve a perna direita amputada durante a queda. Ele chegou a ser socorrido a um hospital da região, mas perdeu muito sangue e não resistiu aos ferimentos. A mulher e a filha do médico, que são capixabas, foram para a Bolívia logo após o caso. Em entrevistas a telejornais bolivianos, elas exigiram que o shopping seja responsabilizado.

Your browser does not support the audio element. Médico de Vitória morre ao cair de escada rolante de shopping na Bolívia

"A escada rolante estava em manutenção e não havia nenhum aviso. E quando o meu marido pisou nessa escaleira (escada), ela foi abrindo e ele foi sendo levado, caiu e sofreu muitos danos. A perna dele foi amputada e ele perdeu muito sangue", contou Rosa Maria Moreira de Salles, mulher do médico, em entrevista ao telejornal ATB Notícias.

A filha do médico também conversou com a telejornal. Muito emocionada e chorando, ela pediu justiça: "(Queremos) Justiça. Porque era só meu pai. Minha mãe não trabalha, eu estou estudando em São Paulo e tenho um irmão especial. Mas acabou tudo", lamentou Lívia Giovanna Salles Rojas Rioja, aos prantos.