Caso Ramona: Justiça nega pedido de liberdade para motorista

A Justiça negou, nesta segunda-feira (16), o pedido de Habeas Corpus a Wilker Wailant, motorista suspeito de matar atropelada a jovem Ramona Bergamini, no dia 4 de março, em Vila Velha.
Wilker está preso desde o dia 5 de março, cumprindo prisão preventiva no Centro de Triagem de Viana. De acordo com a polícia, ele estava embriagado no momento do acidente.
Na última semana, a defesa do motorista entrou com um pedido de liberdade. O Habeas Corpus, contudo, foi negado pela Justiça. A informação está disponível no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
O CASO
A estudante de Fisioterapia, Ramona Bergamini, foi atropelada enquanto trabalhava com entregas de aplicativo no dia 4 de março. De acordo com a Guarda Municipal, a universitária estava em uma moto Honda Biz, parada em um semáforo da Avenida Carlos Lindenberg, quando foi atingida pelo carro dirigido por Wilker.
Wilker estava em um FordKa e teria cruzado a avenida, subido no canteiro centro e invadido a contramão, atropelando a jovem. Ramona morreu na hora, no local do acidente.
O impacto foi tão grande que o carro conduzido por Wilker chegou a atingir outros dois veículos, um deles um ônibus do Sistema Transcol. Ninguém se feriu.
EMBRIAGUEZ
Segundo a Polícia Militar, Wilker se recusou a realizar o teste do bafômetro. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Após prestar depoimento, ele foi autuado por embriaguez ao volante e encaminhado para um hospital . Na quinta-feira (05), um dia após o acidente, ele foi transferido para o Centro de Triagem de Viana.
No dia 6 de março, o motorista participou de uma audiência de custódia. O juiz decretou a prisão preventiva de Wilker. Ele responde por homicídio culposo qualificado.