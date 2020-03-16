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Morte em Vila Velha

Caso Ramona: Justiça nega pedido de liberdade para motorista

Wilker Wailant foi preso por dirigir embriagado e matar uma jovem atropelada na Avenida Carlos Lindenberg, no início de março

Publicado em 16 de Março de 2020 às 16:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 16:45
Carro do motorista que atingiu e matou a Ramona Crédito: Fernando Madeira
A Justiça negou, nesta segunda-feira (16), o pedido de Habeas Corpus a Wilker Wailant, motorista suspeito de matar atropelada a jovem Ramona Bergamini, no dia 4 de março, em Vila Velha. 
Wilker está preso desde o dia 5 de março, cumprindo prisão preventiva no Centro de Triagem de Viana. De acordo com a polícia, ele estava embriagado no momento do acidente.
Na última semana, a defesa do motorista entrou com um pedido de liberdade. O Habeas Corpus, contudo, foi negado pela Justiça. A informação está disponível no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 

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O CASO

A estudante de Fisioterapia, Ramona Bergamini, foi atropelada enquanto trabalhava com entregas de aplicativo no dia 4 de março. De acordo com a Guarda Municipal, a universitária estava em uma moto Honda Biz, parada em um semáforo da Avenida Carlos Lindenberg, quando foi atingida pelo carro dirigido por Wilker.
Ramona Bergamini Toledo morreu em acidente na Lindenberg Crédito: Reprodução/Facebook
Wilker estava em um FordKa e teria cruzado a avenida, subido no canteiro centro e invadido a contramão, atropelando a jovem. Ramona morreu na hora, no local do acidente.
O impacto foi tão grande que o carro conduzido por Wilker chegou a atingir outros dois veículos, um deles um ônibus do Sistema Transcol. Ninguém se feriu.
Motoboys fecharam a Rodovia Carlos Lindenberg em protesto pela morte da jovem Ramona  Crédito: Fernando Madeira

EMBRIAGUEZ

Segundo a Polícia Militar, Wilker se recusou a realizar o teste do bafômetro. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Após prestar depoimento, ele foi autuado por embriaguez ao volante e encaminhado para um hospital . Na quinta-feira (05), um dia após o acidente, ele foi transferido para o Centro de Triagem de Viana.
No dia 6 de março, o motorista participou de uma audiência de custódia. O juiz decretou a prisão preventiva de Wilker. Ele responde por homicídio culposo qualificado.

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