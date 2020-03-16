Caso Ramona: Justiça nega pedido de liberdade para motorista

Carro do motorista que atingiu e matou a Ramona Crédito: Fernando Madeira

A Justiça negou, nesta segunda-feira (16), o pedido de Habeas Corpus a Wilker Wailant, motorista suspeito de matar atropelada a jovem Ramona Bergamini, no dia 4 de março, em Vila Velha.

Wilker está preso desde o dia 5 de março, cumprindo prisão preventiva no Centro de Triagem de Viana. De acordo com a polícia, ele estava embriagado no momento do acidente.

Na última semana, a defesa do motorista entrou com um pedido de liberdade. O Habeas Corpus, contudo, foi negado pela Justiça. A informação está disponível no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

O CASO

A estudante de Fisioterapia, Ramona Bergamini, foi atropelada enquanto trabalhava com entregas de aplicativo no dia 4 de março. De acordo com a Guarda Municipal, a universitária estava em uma moto Honda Biz, parada em um semáforo da Avenida Carlos Lindenberg, quando foi atingida pelo carro dirigido por Wilker.

Ramona Bergamini Toledo morreu em acidente na Lindenberg Crédito: Reprodução/Facebook

Wilker estava em um FordKa e teria cruzado a avenida, subido no canteiro centro e invadido a contramão, atropelando a jovem. Ramona morreu na hora, no local do acidente.

O impacto foi tão grande que o carro conduzido por Wilker chegou a atingir outros dois veículos, um deles um ônibus do Sistema Transcol. Ninguém se feriu.

Motoboys fecharam a Rodovia Carlos Lindenberg em protesto pela morte da jovem Ramona Crédito: Fernando Madeira

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