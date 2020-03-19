Jovem é assassinada a facadas na frente do filho em Vitória

Segundo a polícia, após esfaquear Júlia várias vezes, o suspeito cortou o cabo que ligava o botijão de gás ao fogão. Ele e a criança inalaram o gás e, portanto, precisaram de atendimento médico. Além disso, o suspeito também teve cortes nos braços. Ele era ex-namorado de Júlia, segundo a polícia.

Testemunhas disseram que Júlia morava há pouco tempo na casa, cerca de dois meses. Eles nunca viram nem ouviram brigas ou algo incomum entre o casal. Hoje, porém, vizinhos afirmaram que o casal brigou durante toda a tarde. Por volta das 17h, começaram a sentir um cheiro muito forte de gás de cozinha. Às 19h, começaram a ouvir gritos de socorro de uma mulher que morava com Julia, que teria chegado do trabalho e visto a cena do crime.