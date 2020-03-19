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Maria Ortiz

Jovem é assassinada a facadas na frente do filho em Vitória

Segundo informações da polícia, crime ocorreu na frente de uma criança de 1 ano e suspeito teria tentado suicídio depois do assassinato

Publicado em 18 de Março de 2020 às 21:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 21:12
Feminicídio aconteceu na Rua Professor Renato Ribeiro Santos, no bairro Maria Ortiz, em Vitória Crédito: Tiago Félix
Projeto Todas Elas
Uma jovem de 18 anos foi assassinada a facadas na frente do filho de 1 ano e 8 meses, nesta quarta-feira (18), em Vitória. O crime aconteceu durante a tarde, no bairro Maria Ortiz. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Julia Mendonça.
Segundo a polícia, após esfaquear Júlia várias vezes, o suspeito cortou o cabo que ligava o botijão de gás ao fogão. Ele e a criança inalaram o gás e, portanto, precisaram de atendimento médico. Além disso, o suspeito também teve cortes nos braços.  Ele era ex-namorado de Júlia, segundo a polícia.  

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Testemunhas disseram que Júlia morava há pouco tempo na casa, cerca de dois meses. Eles nunca viram nem ouviram brigas ou algo incomum entre o casal. Hoje, porém, vizinhos afirmaram que o casal brigou durante toda a tarde. Por volta das 17h, começaram a sentir um cheiro muito forte de gás de cozinha. Às 19h, começaram a ouvir gritos de socorro de uma mulher que morava com Julia, que teria chegado do trabalho e visto a cena do crime.
O suspeito foi detido pela força-tática da Polícia Militar e levado para o  Hospital São Lucas, em Vitória. Após ter alta, foi encaminhado à Delegacia da Mulher, em Ilha de Santa Maria, na noite desta quarta-feira (18). O bebê foi socorrido e levado para o PA da Praia do Suá. No caminho para o PA, a ambulância que transportava o bebê se envolveu em um acidente. Apesar do susto, ninguém se feriu.
Julia Mendonça, 18 anos, foi morta a facada em Vitória Crédito: Reprodução/Facebook
Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta 

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